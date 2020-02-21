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رياضة

حقيقة احتفال عمرو الجنايني بفوز الزمالك بلقب السوبر المصري

الجمعة 21/فبراير/2020 - 11:55 م
صدى البلد
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القسم الرياضى
كشف مصدر داخل اتحاد الكرة حقيقة الصورة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الجبلاية، أثناء تسليم جوائز بطولة السوبر بالأمس، والتي فسرها البعض أن الجنايني يحتفل مع لاعبي الزمالك بعد فوزهم على الأهلي.

وقال المصدر إن الصورة ملفقة وتم تثبيتها على تلك الوضعية الخادعة لأغراض مريضة تدعو للإستياء، وأن ما فسره البعض غير صحيح تماما ويمكن مراجعة اللقطة كاملة بالفيديو من شريط المباراة، مؤكدا أن الجنايني لم يحتفل مع لاعبي الزمالك، ولكن كان ينادي في تلك اللقطة على سعد محمد ناشيء الزمالك المصاب بمرض السرطان من أجل تسليمه ميدالية مثل لاعبي الفريق الأبيض.

وأشار المصدر إلى أن الصورة واضحة ولا تقبل التشكيك، مشددا على أن يد الجنايني كانت تسير إلى سعد محمد للصعود، واليد الأخرى كانت تمسك بالميدالية التي سيسلمها له، حتى أن الصورة المغرضة تظهر بها يد أحد الأشخاص خلف الجنايني ينادي على سعد محمد أيضا.

وشدد المصدر على أن عمرو الجنايني يقف على مسافة واحدة من كل الأندية، ويسعى إلى تطبيق نظام عادل على الصغير قبل الكبير، وليست لديه أي حسابات سوى حساب الحق والعدل.
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