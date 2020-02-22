هانى حتحوت: الزمالك حقق هدفه في السوبر بالوصول لركلات الترجيح.. فيديو

قال الإعلامي هانى حتحوت، إن الزمالك تمكن من تحقيق هدفه فى مباراة السوبر المصري، بالوصول إلى ركلات الترجيح، لينجح خلالها فى التتويج باللقب للمرة الرابعة فى تاريخه .





وأضاف الإعلامي هانى حتحوت، خلال برنامج «الماتش» ، على قناة «صدي البلد»، إن الأهلى، سيطر على مجريات المباراة، موضحا إن الزمالك لم يهدد مرمى الأهلى، إلا فى كرتي مصطفي محمد، وذلك فى الشوط الأول.





وأوضح هانى حتحوت، أن الزمالك أراد قتل المباراة؛ من أجل الوصول إلى ركلات الجزاء، ونجح فيما أراد، وكان لزاما على الأهلى أن يضغط بشدة فى الشوط الثاني من أجل حسم المباراة ولكن فايلر اتجه ايضا للركون إلى ركلات الترجيح.





وأكد هانى حتحوت، ان ركلات الترجيح هى النهاية المنطقية للمباراة التى أقيمت بالأمس. ونجح فريق الزمالك في حصد لقب السوبر المصري بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.