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أخبار العالم

بعد تقارير عن دعم روسيا لترامب.. ساندرز لـ بوتين: ابق بعيدا عن الانتخابات الأمريكية

السبت 22/فبراير/2020 - 02:02 ص
بيرني ساندرز
بيرني ساندرز
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رحيم يسري
أكدت وسائل إعلام أمريكية أن مسؤولو الاستخبارات الوطنية أخبروا المرشح الديمقراطي بيرني ساندرز بأن روسيا تتدخل في الانتخابات الأمريكية لمساعدة حملة ترامب.

وذكرت واشنطن بوست أن ساندرز حصل على معلومات من المسؤولين تفيد بدعم روسيا إعادة انتخاب ترامب لولاية ثانية.

فيما وصف ساندرز في بيان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"السفاح"، مشددا على وقوفه بقوة ضد التدخل الروسي في الانتخابات.

وقال ساندرز "على  عكس دونالد ترامب ، أنا لا أعتبر فلاديمير بوتين صديقًا جيدًا"، معتبرا أنه سفاح مستبد يحاول تدمير الديمقراطية وسحق المعارضة في روسيا.

وتابع: "فلنكن واضحين ، الروس يريدون تقويض الديمقراطية الأمريكية بتقسيمنا ، وعلى عكس الرئيس الحالي ، أقف بحزم ضد جهودهم. وأي قوة أجنبية أخرى تريد التدخل في انتخابنا".

وأضاف ساندرز: "لا أهتم ، بصراحة ، من يريد بوتين أن يكون رئيسًا"، موضحا "رسالتي إلى بوتين واضحة: ابق بعيدًا عن الانتخابات الأمريكية ، وبصفتي رئيسًا ، سأتأكد من قيامك بذلك".

وفي تغريدة على تويتر قال ترامب إن الترويج لفكرة دعم روسيا فوزه في الانتخابات "حملة تضليل أخرى" أطلقها الديمقراطيون.
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