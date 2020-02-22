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أخبار البلد

بعد غياب 34 عامًا.. مواطن مصري يعود من العراق إلى أرض الوطن

السبت 22/فبراير/2020 - 02:03 ص
صدى البلد
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سعيد العربي
استقبل فريق من وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مساء أمس الجمعة، بمطار القاهرة الدولي المواطن المصري "الحسانين عبدالحي شلبي"، إثر نجاح المساعي في إعادته إلى أرض الوطن من دولة العراق بعد تغيبه هناك وانقطاع أخباره نحو 34 عامًا.

وقد جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات  وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، حيث إنه تم رصد مشكلة هذا المواطن من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وبناء عليه، تم التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية للوصول إلى عائلة المواطن المصري "الحسانين عبدالحي شلبي" الذي سافر إلى العراق منذ عام 1986 وتبين أنه لم يكن هناك أي تواصل بينه وبين أهله طوال هذه المدة.

كما أصدرت القنصلية المصرية في مدينة البصرة العراقية وثيقة سفر للمواطن المصري من أجل عودته إلى مصر، وذلك بعد أن تحققت من شخصيته وجنسيته المصرية.
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