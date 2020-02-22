اتحاد الكرة: مباراة الزمالك والأهلى فى موعدها.. وعقوبات مغلظة تنتظر الفريقين

تحدث محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المؤقتة عن الواقعة التي حدثت بين الزمالك والاهلي بعد المباراة ، ومصير مباراة القمة في الدوري المصري .





وأكد فضل فى تصريحات تليفزيونية ، إن مباراة الزمالك والأهلي المؤجلة في الدوري ستقام يوم 24 .





وأضاف ، هناك لجنة انضباط وتقرير للحكم وسيتم معاقبة المخطئ، وحزين مما حدث بعد المباراة وثقافة الجماهير، لأن الناس لا تثق في اللجنة الخماسية وهناك شائعات منتشرة من الجماهير والصحفيين.





وأكمل ، ستكون هناك قرارات طبيعية وليست حاسمة، على كل من أساء وخرج عن النص وفقا للتقرير والأدلة، وكل واحد على حسب تصرفه.





وواصل ، لا نتدخل في عمل رئيس لجنة الانضباط والأخلاق، انتمائي للأهلي ولكن على الطاولة أنتمي لكرامتي فقط، ورئيس اللجنة هو صاحب القرار".





وقال ، رأيت أحداث كثيرة جدًا في المباراة أثناء تواجدي في الملعب، وما شاهدته من تجاوزات سأوصله للجنة الانضباط.





واختتم، محمد فضل ، تصريحاته، أي مسؤول كان متواجدًا في الملعب يجب أن يقول ما حدث.