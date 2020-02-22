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رياضة

اتحاد الكرة: مباراة الزمالك والأهلى فى موعدها.. وعقوبات مغلظة تنتظر الفريقين

السبت 22/فبراير/2020 - 01:17 ص
جانب من احداث مباراة
جانب من احداث مباراة الاهلى والزمالك
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حسن العمدة
تحدث محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المؤقتة عن الواقعة التي حدثت بين الزمالك والاهلي بعد المباراة ، ومصير مباراة القمة في الدوري المصري .

وأكد فضل فى تصريحات تليفزيونية ، إن مباراة الزمالك والأهلي المؤجلة في الدوري ستقام يوم 24 .

وأضاف ، هناك لجنة انضباط وتقرير للحكم وسيتم معاقبة المخطئ، وحزين مما حدث بعد المباراة وثقافة الجماهير، لأن الناس لا تثق في اللجنة الخماسية وهناك شائعات منتشرة من الجماهير والصحفيين.

وأكمل ، ستكون هناك قرارات طبيعية وليست حاسمة، على كل من أساء وخرج عن النص وفقا للتقرير والأدلة، وكل واحد على حسب تصرفه.

وواصل ، لا نتدخل في عمل رئيس لجنة الانضباط والأخلاق، انتمائي للأهلي ولكن على الطاولة أنتمي لكرامتي فقط، ورئيس اللجنة هو صاحب القرار".

وقال ، رأيت أحداث كثيرة جدًا في المباراة أثناء تواجدي في الملعب، وما شاهدته من تجاوزات سأوصله للجنة الانضباط.

واختتم، محمد فضل ، تصريحاته، أي مسؤول كان متواجدًا في الملعب يجب أن يقول ما حدث.
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