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فن

6 جوائز لـ الفيل الأزرق 2 من كتاب ونقاد السينما

السبت 22/فبراير/2020 - 05:00 ص
صدى البلد
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نبيل العدوى

كشفت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما عن جوائزها السنوية لعام 2019، والمقرر إقامتها مساء الإثنين المقبل بقاعة الاجتماعات بالمجلس الأعلى للثقافة.

ونجح فيلم "الفيل الأزرق 2" في اقتناص 6 جوائز دفعة واحدة، وهي جائزة أفضل ممثل دور أول التي ذهبت للفنان كريم عبدالعزيز، وأفضل ممثلة دور أول للفنانة هند صبري، وجائزة أفضل إخراج للمخرج مروان حامد، وجائزة أفضل فيلم، وأفضل تصوير لمدير التصوير أحمد المرسي، بينما فاز أحمد حافظ بجائزة أفضل مونتاج عن الفيلم نفسه.


الفيل الأزرق يُعد أنجح أفلام حافظ في شباك الإيرادات السينمائي، وواحد من أنجح الأفلام المصرية على الإطلاق، حيث تجاوزت إيراداته الـ 100 مليون جنيه محققًا رقمًا قياسيًا جديدًا في تاريخ السينما المصريةالفيلم للمخرج مروان حامد والكاتب أحمد مراد، ومن بطولة كريم عبد العزيز، وهند صبري، ونيللي كريم، وإياد نصار.


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