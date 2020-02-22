AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كوريا الجنوبية: 142 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 22/فبراير/2020 - 03:52 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، تسجيل 142 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي المصابين لديها إلى 346 حالة.

ومنذ قليل، أعلنت لجنة الصحة الصينية، تسجيل 109 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد على أراضيها، مشيرةً إلى أن عدد المصابين تجاوز حتى الآن 76 ألف شخصًا.

وقالت اللجنة في بيان بثه التلفزيون الرسمي الصيني: "عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في الصين ارتفع إلى 2345".

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا المستجد في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد الصين.. الفيروس الغامض يتسلل للعالم

اليابان: إصابة شخص لم يكن بالصين بفيروس كورونا الجديد

عائدين من الصين.. السودان يعلن الاشتباه في إصابة مواطنين بـ فيروس كورونا القاتل

أمريكا تطالب رعاياها بعدم السفر إلى الصين بسبب كورونا

تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا

هل تضحي بهم .. الصين تعيد مواطني ووهان بالخارج للمدينة الموبوءة بـ كورونا

ترشيحاتنا

الزمالك يعلن مفاجأة عن موقفه حال إقامة مباراة القمة في موعدها

مسنة تبكي وتتوسل لـ عاملة بدار رعاية لإدخالها الحمام .. مشهد مأساوي

عبر الإذاعة الداخلية.. مرتضى منصور يعلن موقفه النهائي من لعب القمة

إمام المسجد المطعون في لندن يثير الدهشة.. ومفاجأة عن علاقته بحادثة الأميرة ديانا

تراجع 350 قرشا.. الدولار يسجل أدنى مستوى له منذ تعويم 2016

علاج البلغم.. وصفات طبيعية للتخلص من الكحة الشديدة

AdvertisementS

البروفيسور مجدي يعقوب يسقط أرضا.. ولفتة طيبة من سميح ساويرس تجاهه.. فيديو

في أول رد فعل على إهانته.. عمرو الجنايني يشكو مرتضى منصور لـ الانضباط

عبر الإذاعة الداخلية.. مرتضى منصور يعلن موقفه النهائي من لعب القمة

أخبار الاهلي.. عاشور يتوعد لاعبي الأبيض.. سبب طرد كهربا ومصيره بعد مباراة السوبر

هل تعمد ضرب محمد رمضان؟.. باسم سمرة يرد عبر صدى البلد

خلصت عليها وريحت دماغي.. قاتل زوجته بالدقهلية: زنانة وبتطلب فلوس كتير

شاهد.. فنانة شهيرة تقوم بحركة «غير لائقة» خلال مهرجان الفجيرة والكاميرات تلتقطها

ميدو: مباراة القمة في موعدها.. وإيقاف 3 لاعبين من كل فريق

فرحة وحزن في بيت واحد.. شاهد كيف استقبل منزل عبد الله وصالح جمعة خبر فوز الزمالك.. فيديو

برسالة إلى نجم الأهلي.. عبدالله جمعة يمازح عشاق الأحمر

هانى حتحوت يكشف حقيقة لعب الزمالك بالصف الثاني أمام الأهلي في الدوري..فيديو

كمامات من القمامة.. بيان عاجل من البرلمان للقبض على صاحب مصنع غير مرخص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إمام المسجد المطعون في لندن يثير الدهشة.. ومفاجأة عن علاقته بحادثة الأميرة ديانا

القبض على مسلح بالقرب من منزل الأمير تشارلز ملك بريطانيا المنتظر

بسبب فيروس كورونا.. الاعتداء بالضرب على طالب آسيوي ونقله للمستشفى