كوريا الجنوبية: 142 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، تسجيل 142 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي المصابين لديها إلى 346 حالة.





ومنذ قليل، أعلنت لجنة الصحة الصينية، تسجيل 109 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد على أراضيها، مشيرةً إلى أن عدد المصابين تجاوز حتى الآن 76 ألف شخصًا.





وقالت اللجنة في بيان بثه التلفزيون الرسمي الصيني: "عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في الصين ارتفع إلى 2345".





وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا المستجد في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.



