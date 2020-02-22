اليوم.. بدء التقديم لحج القرعة بأقسام الشرطة وعبر الإنترنت.. يتصدر نشرة صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم السبت.

وجاءت أبرز مانشيتات الصحف على النحو التالي:





الأهرام

وزير النقل يزور مصانع فولفو ويبحث التعاون لإنشاء نظام الحافلات السريعة في ختام زيارته للسويد





أخبار اليوم

وزير التعليم العالي يتفقد منشآت تحالف الجامعات الألمانية بالعاصمة الادارية





الوطن

التضامن تعد قاعدة بيانات لذوي الإعاقة في مصر





اليوم السابع

اليوم..بدء التقديم لحج القرعة بأقسام الشرطة وعبر الانترنت





المصري اليوم

مصر واليونان تبحثان تنظيم برامج سياحية مشتركة





صدى البلد

الإسكان: 3 مليارات دولار قروضا لمشروعات الصرف الصحي





Sky news عربية

المسماري: اعتراف أردوغان يفضح الدور التركي