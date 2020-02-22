أحدهم أشهر إسلامه وآخر خانها مع صباح.. في ذكرى ميلاد تحية كاريوكا تعرف على عدد أزواجها

يصادف اليوم، السبت 22 فبراير، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة تحية كاريوكا أو ( بدوية محمد كريم على السيد )، التي ولدت في مثل هذا اليوم بمحافظة الإسماعيلية عام 1919، ورحلت عن عالمنا في 20 سبتمبر 1999، عن عمر ناهز 80 عامًا، وهي من أشهر الراقصات الشرقيات في الوسط الفني.





وتعددت زيجات تحية كاريوكا، حيث وصل عددها إلى 14 زيجة، أشهرها على الإطلاق كانت من دنجوان السينما الفنان رشدي أباظة، وبدأت تجاربها مع الزواج في سن صغير وهي ذات العشرين عامًا.





ويرصد «صدى البلد» في التقرير التالي، زيجات تحية كاريوكا الـ 14 بشكل متتالٍ:





1- أول زوج لـ تحية كاريوكا، كان أنطوان عيسى، نجل شقيقة الفنانة بديعة مصابني، واستمرت الزيجة عام واحد، وانفصلا عام 1940.



2- في نفس العام، تزوجت محمد سلطان باشا، وهو أحد أثرياء مصر، وانفصلت عنه بعد 6 أشهر بسبب طلبه منها باعتزال الرقص الشرقي.