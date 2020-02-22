على الموضة وجذابة.. 15 صورة تكشف أناقة علا الفارس

كشفت صورها على مواقع التواصل الاجتماعى عن أبرز إطلالاتها التى تجمع أغلبها بين البساطة و الأناقة، وتتسم ملابسها أيضا بأنها مواكبة لأحدث صيحات الموضة.تتمتعبذوق و استايل أنيق و تقوم باقتناء الأزياء التي تبرز قوامها المثالى والرشيق، وتمنحها مظهرا جذابا فى نفس الوقت، كما تتنوع إطلالتها بين الملابس الكاجوال والكلاسيك و لا تسير على وتيرة واحدة.وتألقتبتسريحات شعر متنوعة كما تهتم بمتابعة الموضة فى احدث صيحات المكياج، بالإضافة إلى ذلك تعتمدعلى تنسيق الاحذية و الحقائب التى تتناسب معها.