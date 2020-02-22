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مرأة

على الموضة وجذابة.. 15 صورة تكشف أناقة علا الفارس

السبت 22/فبراير/2020 - 12:00 م
علا الفارس
علا الفارس
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هاجر هانئ
اعتادت الإعلامية الأردنية علا الفارس على مشاركة متابعيها عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي أبرز الإطلالات التى تظهر بها سواء فى  جلسات التصوير التى تخضع لها أو حضورها مختلف المناسبات.

كشفت صورها  على مواقع التواصل الاجتماعى عن أبرز إطلالاتها التى تجمع أغلبها بين البساطة و الأناقة، وتتسم ملابسها أيضا بأنها مواكبة لأحدث صيحات الموضة.

تتمتع علا الفارس  بذوق و استايل أنيق و تقوم باقتناء الأزياء التي تبرز قوامها المثالى والرشيق، وتمنحها مظهرا جذابا فى نفس الوقت، كما تتنوع إطلالتها بين الملابس الكاجوال والكلاسيك و لا تسير على وتيرة واحدة.

وتألقت علا الفارس  بتسريحات شعر متنوعة كما تهتم بمتابعة الموضة فى احدث صيحات المكياج، بالإضافة إلى ذلك تعتمد علا الفارس على تنسيق الاحذية و الحقائب التى تتناسب معها.

على الموضة وجذابة.. 15 صورة تكشف أناقة علا الفارس
على الموضة وجذابة.. 15 صورة تكشف أناقة علا الفارس
على الموضة وجذابة.. 15 صورة تكشف أناقة علا الفارس
على الموضة وجذابة.. 15 صورة تكشف أناقة علا الفارس
على الموضة وجذابة.. 15 صورة تكشف أناقة علا الفارس
على الموضة وجذابة.. 15 صورة تكشف أناقة علا الفارس
على الموضة وجذابة.. 15 صورة تكشف أناقة علا الفارس
على الموضة وجذابة.. 15 صورة تكشف أناقة علا الفارس
على الموضة وجذابة.. 15 صورة تكشف أناقة علا الفارس
على الموضة وجذابة.. 15 صورة تكشف أناقة علا الفارس
على الموضة وجذابة.. 15 صورة تكشف أناقة علا الفارس
على الموضة وجذابة.. 15 صورة تكشف أناقة علا الفارس
على الموضة وجذابة.. 15 صورة تكشف أناقة علا الفارس
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