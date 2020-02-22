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أخبار العالم

إيران: 5 حالات وفاة و28 إصابة بسبب كورونا

السبت 22/فبراير/2020 - 01:21 م
إيران: 5 حالات وفاة
إيران: 5 حالات وفاة و28 إصابة بسبب كورونا
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سمر صالح

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، وفاة شخص آخر بفيروس كورونا الجديد لتصبح حصيلة الوفيات في البلاد بسبب الفيروس إلى 5 وفيات.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية على لسان كيانوش جهانبور، رئيس مركز المعلومات بوزارة الصحة قوله، السبت: "حتى الآن، تم اختبار 785 شخصا من المشتبه بهم بالإصابة بفيروس كورونا من بين آلاف الأشخاص الذين راجعوا المستشفيات والمراكز الصحية، وخلال يوم أمس تم التشخيص المؤكد لـ 10 أشخاص اصيبوا بالفيروس وبالتالي يصل مجموع الاصابات على مستوى البلاد إلى 28 شخصا".

ويذكر أن اللجنة الوطنية الصينية للصحة، أعلنت في نهاية يوم الجمعة إن 109 حالات وفاة جديدة حدثت جراء الإصابة بفيروس كورونا، موضحة أن 106 من هذه الحالات توجد في مقاطعة هوبي، التي ظهر فيها المرض قبل أن يحولها إلى بؤرة لانتشاره.

 

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