طارق العشرى يصطحب 30 لاعبا بمعسكر المصرى استعدادا لنهضة بركان بالكونفدرالية

يدخل الفريق الأول للكرة بالنادى المصري عصر اليوم السبت معسكرا مغلقا بأحد فنادق مدينة الإسماعيلية، استعدادًا لمباراته المهمة والمرتقبة بذهاب دور الثمانية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتى تجمعه بضيفه فريق نهضة بركان المغربى والمقرر إقامتها بالسويس فى الثامنة مساء الأحد المقبل .

وفضل طارق العشرى، المدير الفنى للمصرى، اصطحاب 30 لاعبًا إلى المعسكر للتعرف عن قرب على إمكانيات جميع اللاعبين قبل خوض المنافسات الأفريقية والمحلية المقبلة، وجاءت قائمة اللاعبين المنضمين للمعسكر على النحو التالى:-

فى حراسة المرمى : أحمد مسعود، أحمد عبد الفتاح، محمد شحاتة، إيهاب العايدي .

فى خط الدفاع : إسلام أبو سليمة، أحمد شوشة، كريم العراقى، عمر كمال، بهاء مجدى، مصطفى طيارة، محمود حمد، خالد مصطفى.

فى خط الوسط : عمرو موسى، فريد شوقى، ايزى ايميكا، سعيدو سيمبوريه، أحمد ياسر، مفتاح طقطق، حسين رجب، اسلام عطية، حسن على، محمد جابر، حجاج عويس، عبد الناصر دى ماريا، شيخ موكورو، عبد الرحمن زين، أحمد عادل، أيمن ندا.

فى خط الهجوم : محمود وادى، أوستين أموتو.