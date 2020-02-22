تعرف على أسباب هرشة السنة السابعة في الزواج

قال الدكتور مصطفى النحاس، اخصائي الطب النفسي، إن السنة السابعة في الزواج تعد الاصعب لانه يصاب فيها الطرفان بالملل وذلك لمرور فترة من الوقت، واثبتت الدراسات ان السنوات الفردية أكثر السنوات تعرض للمشاكل بين الزوجين.





وتابع الدكتور مصطفى النحاس، من خلال حواره في برنامج "انبوكس"، الذي يذاع على قناة صدى البلد ، أن السنة السابعة في الزواج تصيبها الملل في الزواج وهذا نتيجة التكرار والرتابة في اسلوب الحياة.





وذكر ان بعض الدراسات اثبتت ان السنة السابعة للزواج الاصعب لانه تزيد بها نسب الخيانة ومعدلات الطلاق، وتعد هرشة السنة السابعة، "بُعبُع" يهدد الأزواج والزوجات، فيعتقد البعض إنها تُمثل ذروة الملل والخلافات من العلاقة الزوجية، فضلًا عن اتجاه أحد أفرادها للخيانة، بسبب كثرة المُشكلات، والضغوطات.

وكانت دائرة الإحصاء المركزية الألمانية سجلت أن أعلى نسب طلاق للأزواج، تكون فى هذه الفترة، التى تصل إلى 30%، ووصلت إلى 10243 حالة في عام 2011.

واتفق مع تلك الإحصائية أيضًا مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانى، الأمر دفع المخرج الأمريكى بيلى وايلدر لإخراج فيلم يحمل اسمها "هرشة السنة السابعة"، من بطولة مارلين مونرو، عام 1955، تدور أحداثه بشأن زوج مرّ على زواجه سبعة أعوام ووصل لذروة الملل مع زوجته ويتعرض لإغراءات جارته أثناء سفر زوجته وأولاده