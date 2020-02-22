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حوادث

٢٨ مارس.. نظر دعوى سحب الشهادات الأزهرية من القرضاوي

السبت 22/فبراير/2020 - 04:29 م
محكمة القضاء الإداري
محكمة القضاء الإداري
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كتب محمد زهير
أجلت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإداري، دعوى المطالبة بسحب الشهادات الأزهرية من الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين السابق، لجلسة 28 مارس المقبل لتقديم المستندات.

أقام الدعوى محامى أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بسحب جميع الشهادات الأزهرية التي حصل عليها القرضاوي، بسبب الجرائم المتعددة التي ارتكبها القرضاوي، في حق الوطن، والتي يعاقب عليها بتهمه الخيانة العظمى، حسبما جاء في الدعوى.

وأضاف المحامي في دعواه أن القرضاوي ارتكب تلك الجرائم لإرضاء تنظيم الإخوان الإرهابي وحكّام قطر ، وذلك حسب ما ورد بالدعوى.
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