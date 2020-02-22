بسبب كورونا.. وزير الصحة اللبنانى يطمئن الشعب: الأمور تحت السيطرة| فيديو

دعا وزير الصحة اللبناني حمد حسن الشعب اللبناني بعدم تحويل الخوف إلى هلع هستيري من فيروس « كورونا ».





وأكد «حمد حسن» خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة «إكسترا نيوز» أنه لم يظهر فيروس « كورونا » بلبنان قبل 20 فبراير والأمور تحت السيطرة، مناشدا بعدم الالتفات إلى أي شائعات على السوشيال ميديا.





وأوضح وزير الصحة اللبناني، أنه تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة للمناقشة بشأن توفير كافة المستلزمات الطبية وتجهيز الاقسام بكافة المستشفيات الحكومية بالمحافظات لمواجهة الفيروس.





وأشار إلى أنه لا يوجد اي حالة حجز او عزل بعد الاعلان عن الحالتين المشتبه بهما، منوها إلى أن الشرطة البلدية متابعة حالات الحجر المنزلي الذاتي مع اجراءات وقائية والتزام مطلق بشان العزل عن العالم الخارجي.





وشدد على أن لبنان تتعامل بكل شفافية مع فيروس «كورونا» وهو المنهج الذي تعاملت معه الحكومة منذ البداية ومستمر حتى الآن، مؤكدا أن جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال اي حالات مشتبه بها في لبنان.