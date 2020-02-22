الصحة: المرأة اللي بتشتغل مبتخلفش كتير.. فيديو

قال طارق توفيق نائب وزير الصحة لشؤون السكان، إن السيدات في عمر 20 إلى 29 عاما هن الأكثر إنجابا، وينجبن 60 % من حجم المواليد في مصر ولابد من توفير عمل لتلك الفئة بما يقلل من معدلات الإنجاب بشكل كبير".





وأضاف طارق توفيق في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد": " المرأة اللي بتشتغل مبتخلفش كتير".





وتابع طارق توفيق: "قمنا بوضع خطة لتوفير مشاريع صغيرة في القرى الفقيرة بالصعيد لتوفير فرص عمل للسيدات لتقليل معدل الإنجاب، مع تقديم خدمات كاملة لتنظيم الأسرة".





تابع طارق توفيق: "الزيادة السكانية قضية شائكة وكارثية، وهناك مراكز داخل المحافظات بها زيادة سكانية كبيرة".





واكمل طارق توفيق: "34 مركزا على مستوى الصعيد به نصف مليون مولود جديد كل عام، و22 مركز في الدلتا به 170 ألف مولود كل عام".





ولفت طارق توفيق: "معدل المواليد في 2014 كان 2 مليون و750 الفا، واليوم وصلنا لـ 2 مليون و315 ألف مولود سنويا ولم ينخفض معدل الإنجاب كثيرا".