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الصحة: المرأة اللي بتشتغل مبتخلفش كتير.. فيديو

السبت 22/فبراير/2020 - 07:27 م
وزارة الصحة
وزارة الصحة
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هاني حسين
قال طارق توفيق نائب وزير الصحة لشؤون السكان، إن السيدات في عمر 20 إلى 29 عاما هن الأكثر إنجابا، وينجبن 60 % من حجم المواليد في مصر ولابد من توفير عمل لتلك الفئة بما يقلل من معدلات الإنجاب بشكل كبير".

وأضاف  طارق توفيق  في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد": "المرأة اللي بتشتغل مبتخلفش كتير".

وتابع طارق توفيق: "قمنا بوضع خطة لتوفير مشاريع صغيرة في القرى الفقيرة بالصعيد لتوفير فرص عمل للسيدات لتقليل معدل الإنجاب، مع تقديم خدمات كاملة لتنظيم الأسرة".

تابع طارق توفيق: "الزيادة السكانية قضية شائكة وكارثية، وهناك مراكز داخل المحافظات بها زيادة سكانية كبيرة".

واكمل طارق توفيق: "34 مركزا على مستوى الصعيد به نصف مليون مولود جديد كل عام، و22 مركز في  الدلتا به 170 ألف مولود كل عام".

ولفت طارق توفيق: "معدل المواليد في 2014 كان 2 مليون و750 الفا، واليوم وصلنا لـ 2 مليون و315 ألف مولود سنويا ولم ينخفض معدل الإنجاب كثيرا".
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