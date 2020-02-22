رئيس الوزراء يفتتح فرع نادي الجزيرة بمدينة 6 أكتوبر

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فرع نادي الجزيرة بمدينة 6 أكتوبر، يرافقه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبحضور عدد من الوزراء، والمهندس عمرو جزارين، رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة، وأعضاء المجلس.





واستمع رئيس الوزراء خلال فعاليات الافتتاح إلى نبذة مختصرة حول تاريخ النادي، من المهندس عمرو جزارين، الذي كان مخصصا لرياضة الفروسية، قبل أن يضم جميع الرياضات، كما شرح مراحل إقامة الفرع الجديد، وتم تخصيص الأرض في عام ٢٠٠٨ بمساحة ٥٠ فدانًا، ثم صدر في عام ٢٠١٠ القرار الوزاري بالموافقة على المخطط العام ويشمل استخدامات المباني والاشتراطات الخاصة بالبناء والارتفاعات وغيرها، وتعثر المشروع لفترات طويلة، حتى قام مجلس إدارة النادي الحالي، بعد توليه المسئولية في ٢٠١٧، بتدبير التمويل اللازم للتنفيذ.









وأشار إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى وتشمل ٣٠% من إنشاءات النادي المخططة، بتكلفة ٣٠٠ مليون جنيه، على مساحة ١٨ فدانا، ومن المنتظر أن تصل التكلفة الاجمالية للفرع لحوالي١.٢ مليار جنيه، وينتهي العمل فيه خلال عامين، ليشمل ملاعب رياضية في جميع الالعاب على أعلى مستوى.









كما عرض جزارين مكونات الفرع الجديد لنادي الجزيرة، حيث تتضمن المرحلة الأولى: ملاعب كرة خماسي، وحمام سباحة ضخما، وصالات جيمنزيوم، وتدريبات لياقة بدنية، ورياضات اجتماعية مثل صالة البلياردو، وصالة البريدج، وقاعات صالونات مختلفة، وملاعب كروكيه، وحديقة أطفال، أما المرحلة المقبلة للنادي فمن المنتظر أن تتضمن مجمع سباحة أوليمبيا، وصالات مغطاة، ومجمع اسكواش، وملاعب تنس، وصالة جمباز، وعددا آخر من الإنشاءات المهمة.