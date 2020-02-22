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حلمي بكر: نفسي ألحن لـ رضا البحراوي.. ومحمد رمضان ليس له علاقة بالغناء| فيديو

السبت 22/فبراير/2020 - 10:48 م
الموسيقار حلمي بكر
الموسيقار حلمي بكر
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كـريـم الـخـطـيـب
أشاد الموسيقار حلمي بكر، بأداء المطرب الشعبي رضا البحراوي، مضيفا : «أقول لرضا البحراوي شرف لي أني ألحن لك».

وقال «حلمي بكر» إن شخصية رضا البحراوي جذبته في الغناء، وصوته وطريقة أدائه رائعة، مضيفا : رضا البحراوي نفس جديد للأغنية.

وأوضح أن رضا البحراوي لديه مكونات لصناعة نجم، مشيرا إلى أن الأغنية قيمة تظهر في المجتمع والذوق العام.

وأشار إلى أن كلمات أغاني المهرجانات أصبحت تؤثر على الذوق العام، لافتا إلى أن الأمية هتدمرنا إذا لم نرتق بالذوق العام.

كما هاجم الموسيقار حلمي بكر، الفنان محمد رمضان قائلا : «لا يمكن إصدار تصريح او كارنيه له أنه يغني، والمفروض ان يحقق معه في نقابة الممثلين».

وقال «حلمي بكر» إن محمد رمضان سيحصل على تصريح من نقابة المهن الموسيقية لخدمة الدراما الغنائية فقط، متابعا:  احنا دخلنا مرحلة الخلع، وكم من القلع خدم أطباء التجميل، مؤكدا أنه لم يفكر أبدا أنه يلحن لعدد من الشخصيات على الساحة الآن.
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