حلمي بكر: نفسي ألحن لـ رضا البحراوي.. ومحمد رمضان ليس له علاقة بالغناء| فيديو

أشاد الموسيقار حلمي بكر، بأداء المطرب الشعبي رضا البحراوي، مضيفا : «أقول لرضا البحراوي شرف لي أني ألحن لك».





وقال «حلمي بكر» إن شخصية رضا البحراوي جذبته في الغناء، وصوته وطريقة أدائه رائعة، مضيفا : رضا البحراوي نفس جديد للأغنية.





وأوضح أن رضا البحراوي لديه مكونات لصناعة نجم، مشيرا إلى أن الأغنية قيمة تظهر في المجتمع والذوق العام.





وأشار إلى أن كلمات أغاني المهرجانات أصبحت تؤثر على الذوق العام، لافتا إلى أن الأمية هتدمرنا إذا لم نرتق بالذوق العام.



