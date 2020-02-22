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توك شو

إيه الجهل دا.. مشاجرة بين حلمي بكر وعمر كمال على الهواء والموسيقار يهدد بترك الاستوديو

السبت 22/فبراير/2020 - 10:45 م
مشاجرة بين حلمي بكر
مشاجرة بين حلمي بكر وعمر كمال على الهواء
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كـريـم الـخـطـيـب
وقعت مشادة كلامية بين الملحن حلمي بكر والمطرب عمر كمال على الهواء أثناء حديثهما عن أغاني المهرجانات، وهدد "بكر" بترك الاستوديو بسبب سؤال عن محمد رمضان.

وقال المطرب عمر كمال، إن  محمد رمضان جيد ولكنه مؤدٍ للأغاني وليس مطربا، مضيفا أنه لابد من وجود لون من الاغاني زي المهرجانات في الشارع لان له جمهور.

وأوضح «عمر كمال» أن المهرجان أغنية خفيفة قريبة من الشعبي بها طاقة وكلام معبر عن الشارع، لافتا إلى أن المهرجان أصبح متواجدا في كل الأفراح والمناسبات في المجتمع المصري.

من جانبه إنفعل الموسيقار حلمي بكر قائلا «الكلام اللي بيتقال ده مسمعهوش هنا، وانا مش عايز أعمل جناية هنا، يبقى أن كده مش ملحن او مطرب إيه الجهل اللي إحنا فيه ده».

وأكد «حلمي بكر»: «أنا راجل معنديش فلوس ولا الكلام ده ولكن انا رجل عندي كرامة ورصيد من اللي ربوني قبل كده، وأرفض ما يقال في أغاني المهرجانات، يا جمهور ياللي قاعد في البيوت عجبكم في اللي بيحصل ده».
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