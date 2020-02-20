يمكن يسامحنا..عمر كمال وحمو بيكا يغنيان لـ هاني شاكر.. فيديو

شارك الفنان عمر كمال جمهورة بفيديو جديد له مع مطرب المهرجانات الشعبي حمو بيكا، وذلك عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.





وظهر عمر كمال بالفيديو وهو يداعب حمو بيكا قائلا " اللي ضيع مستقبلي" كما طالب حمو بيكا بالغناء معه للفنان هاني شاكر أغنية "هو إنتي لسه بتسألني" قائلا "يمكن يسامحنا".





وعلق عمرو كمال على الفيديو الذي نشره عبر فيس بوك قائلا "لما انت وصحبك تترفدوا من الشغل وتقعدوا ع القهوة".





يذكر أن الفنان هاني شاكر أصدر قرارا بمنع مطربي المهرجانات من الغناء مرة اخري بعد غناء اغنية بنت الجيران في حفلة عيد الحب بإستاد القاهرة واحتواؤها على عدد من الكلمات المبتذله.