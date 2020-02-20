AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

يمكن يسامحنا..عمر كمال وحمو بيكا يغنيان لـ هاني شاكر.. فيديو

الخميس 20/فبراير/2020 - 08:23 ص
صدى البلد
Advertisements
مصطفى كرم

شارك الفنان عمر كمال جمهورة بفيديو جديد له مع مطرب المهرجانات الشعبي حمو بيكا، وذلك عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.


وظهر عمر كمال بالفيديو وهو يداعب حمو بيكا قائلا " اللي ضيع مستقبلي" كما طالب حمو بيكا بالغناء معه للفنان هاني شاكر  أغنية "هو إنتي لسه بتسألني" قائلا "يمكن يسامحنا".


وعلق عمرو كمال على الفيديو الذي نشره عبر فيس بوك قائلا "لما انت وصحبك تترفدوا من الشغل وتقعدوا ع القهوة".


يذكر أن الفنان هاني شاكر أصدر قرارا بمنع مطربي المهرجانات من الغناء مرة اخري بعد غناء اغنية بنت الجيران في حفلة عيد الحب بإستاد القاهرة واحتواؤها على عدد من الكلمات المبتذله.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هاني شاكر: شاكوش صوته مميز وحمو بيكا لا يصلح للغناء

بيحب بنت الجيران .. حسن شاكوش يحرج هاني شاكر على الهواء

54 مليون جنيه سنويا.. إيرادات حسن شاكوش "من بنت الجيران"

عمر كمال يكشف حقيقة خلافه مع حسن شاكوش بسبب مايا دياب.. التفاصيل

الفن هو اللي مهون عالناس غُلبها.. رشا مهدي تعلق على منع مطربي المهرجانات من الغناء

بعد قرار منع مطربى المهرجانات من الغناء.. محمد سلطان : قرار محترم .. وعزيز الشافعى : ضرورة التقنين وليس المنع .. وطارق الشناوى : قرار تعسفى ومتعنت

ترشيحاتنا

لو محجبة.. طرح الـ ombre موضة 2020

إكرامي يكشف سر غضبه من إدارة الأهلي عقب قرار شريف بالرحيل.. فيديو

الشاعر عبد الله حسن يفاجئ غادة رجب بقصيدة رومانسية.. فيديو

بتحبني زي الأول؟.. ضابط يقتل زوجته خنقا بعدما طرحت عليه سؤالا مفاجئا

اخبار الفن.. زواج حسن شاكوش عرفيا.. انفصال عمرو سعد.. رقصة رانيا يوسف

إعجاز علمي حير الملحدين.. سر الرقم 7 بين سيدنا عيسى وآدم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل يعثر على رسالة غريبة في البحر ملقاة منذ 80 عامًا.. شاهد ماذا كتب فيها

ممثلة شهيرة تتعرض للضرب المبرح أسبوعيا على يد زوجها

خراب بيوت.. ملكة بريطانيا توجه ضربة قاضية لـ هاري وميجان