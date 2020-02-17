مطلوب عقاب رادع.. حلمي بكر: عمر كمال مطرب جيد وحسن شاكوش عايز كورس 3 شهور ..فيديو

قال الموسيقار حلمي بكر، إن عمر كمال مطرب يمتلك صوتا جيدا، وحسن شاكوش يتميز بأشياء جمالية لكنه يخرج خارج المقام، ويحتاج إلى كورس 3 أشهر لتحسين المناطق السيئة في صوته.





وأضاف حلمي بكر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن كلمة مهرجانات مرفوضة منذ البداية، ولا يوجد ما يسمى بالمهرجان في الغناء والموسيقى.





وتابع حلمي بكر "أرفض دخول أغاني شباب المهرجانات منزلي، بينهم أصوات جيدة ولكنهم يغنون كلمات مبتذلة وسيئة".





وأكد حلمي بكر " لابد من عقاب رادع لمطربي المهرجانات، ومطربو المهرجانات يتفوهون بأسوأ الألفاظ بمواقع التواصل الاجتماعي".



