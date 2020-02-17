بعد منعه من الغناء .. حسن شاكوش: أتلقى تهديدات وإحنا ولادكم مينفعش تذبحونا

علق مطرب المهرجانات حسن شاكوش على قرار منعه من الغناء من نقابة المهن الموسيقية.





وقال حسن شاكوش في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :"اتخربت بيوتنا ومش عارف اعمل ايه، وتم تحرير 3 محاضر لي من أصحاب الأفراح والحفلات لعدم حضورها".





وأضاف حسن شاكوش:" أتلقى رسائل وتليفونات تهديد كثيرة، ودي أول غلطة لينا مينفعش توقفنا عن العمل تماما، ويجب تقويمنا في البداية وتقديم النصائح لنا لعدم تكرار الخطأ مرة أخرى".





وتابع حسن شاكوش:" مينفعش تذبحونا وإحنا ولادكوا ونتخذ هاني شاكر قدوة كبيرة لنا ولازم تحتضنونا، وتقوموا بتعليمنا الشيء الصحيح والخطأ".



