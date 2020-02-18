«أنا مش مطرب مهرجانات».. عمر كمال يوجه رسالة لنقابة الموسيقيين على الهواء| شاهد

علق المطرب عمر كمال، صاحب أغنية "بنت الجيران"، على قرار وقف مطربي المهرجانات من الغناء، قائلًا: «أنا مش مغني مهرجانات، ولكن أنا مطرب عضو بنقابة الموسيقيين منذ 4 سنوات»، مؤكدًا أنه تم تصنيفه مطرب مهرجانات رغم أنه ليس مغني مهرجانات.





وقال «عمر كمال»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «الحدث اليوم»، إنه قدم أغاني جديدة للمهرجانات بلون مختلف تمامًا، موضحا أنه لا يقدم أي كلام خارج في الأغاني وأنه حريص على ذلك.





وأضاف «عمر كمال»، أن أغنية «بنت الجيران» نجحت نجاحا كبيرا وحققت أكثر من 100 مليون مشاهدة ودخلت ترند الأول على العالم، موضحا أنه فوجئ بعد حفل الاستاد بقرار نقابة المهن الموسيقية بوقف مطربي المهرجانات.





وأشار «عمر كمال» إلى أنه تم تعديد الأغنية وحذف جملة «خمور وحشيش»، لافتا إلى أنه يفضل الصلح وتصحيح وجهات النظر خاصة أنه لم يغني مهرجانات في الأساس، حتى لا ينقطع عمله، مضيفًا «متعهد أنني لم أغنِ جمل خارجة مرة أخرى».





وأوضح «عمر كمال» أنه مازال مقيدا في نقابة المهن الموسيقية ولكن تم إيقافه فقط، منوها بأن هناك مطربين كثيرين يقدمون أغاني بها هذا النوع من الجمل في الأغاني، رغم ذلك تقدم بالاعتذار، مناشدا نقابة المهن الموسيقية قبول الاعتذار وإذا خالف مرة أخرى يشطب من النقابة نهائيا.



