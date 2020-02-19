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فن

حمو بيكا يثير الجدل.. يختصم نقابة التشكيليين وليس الموسيقيين

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 09:28 ص
حمو بيكا
حمو بيكا
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أحمد إبراهيم
نشر الفنان الشعبى حمو بيكا منشورا من الدعوى القضائية المرفوعة على وزارة الثقافة ونقابة الموسيقيين، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك". 

وعلق حمو بيكا على المنشور قائلا: "شكرا لقبول دعوة أمام مجلس الدولة لمؤدين المهرجان.. بس يا رب تتم والقرار يتلغي وتحددو الخط اللي احنا نمشي عليه واحنا معاكو.. شكرا مجلس الدولة". 

المثير أن حمو بيكا نشر الإيصال الخاص بالدعوى القضائية التى تم تقديمها فى مجلس الدولة، واختصم جهة أخرى غير نقابة الموسيقيين وهى نقابة التشكيليين، مما يثير حالة من التساؤل حول علاقة التشكيليين بأزمته مع نقابة الموسيقيين وقرار منع مطربى المهرجانات من الغناء. 

يذكر أنه فور إصدار المطرب هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، قرار منع مطربى المهرجانات من الغناء، شهدت الساحة حالة من الهرج والمرج بين مؤيد للقرار ورافض له. 

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