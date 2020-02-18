والدة حمو بيكا تكشف تفاصيل حديثها مع هاني شاكر.. فيديو

قالت والدة الفنان حمو بيكا، إن نجلها لا يحب المشكلات، والجميع يحبه من أبناء منطقته.

وأضافت والدة الفنان حمو بيكا خلال حوارها ببرنامج تفاصيل المذاع على قناة المحور، أن نجلها لديه مسئوليات كبيرة بداية من أشقائه و حتى العاملين معه.

ولفتت والدة الفنان حمو بيكا، إلى أن اتصلت بالفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين، واعتذرت له وطالبت منه مسامحة نجلها.

وأشارت والدة حمو بيكا إلى أنها تلقت هى الأخرى اتصالا من الفنان هانى شاكر بعد اتصالها به، وتحدث معها بكل احترام.

وكشفت والدة حمو بيكا، أنها تتمنى أن يسير ابنها فى سلام وامان وطالبت من الفنان هانى شاكر للمرة الثالثة بمسامحة نجلها، ودخلت والدة الفنان حمو بيكى فى حالة بكاء، وقالت: "ابنى هو اللى مسئول علينا ولو دخل السجن هنموت".