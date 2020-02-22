حلمي بكر يهاجم المهرجانات: لو كنت موجود في لجنة الاستماع عمر ما كانت الأغاني دي هتطلع.. فيديو

هاجم الموسيقار حلمي بكر أغاني المهرجانات قائلا «لو كنت موجود في لجنة الاستماع عمر ما كانت الأغاني دي هتطلع».





وقال «حلمي بكر» خلال لقائه على قناة «القاهرة والناس» : «الممنوع مرغوب، وليس المنطق المنع ولكن المطلوب القيمة الغنائية والتركيز عليها».





وتابع «حلمي بكر» : «أنا كنت رافض الاهداء إلا أن تأتي من قيمة، ولكن لا شئ تقدم لي هدية لا أقبلها»، مضيفا: «لو كنت في مكان هاني شاكر كنت عملت أكتر من كده»





وأضاف «حلمي بكر» أن نقابة المهن الموسيقية تملك معاقبة عضو النقابة، ولكن التقاعس في تنفيذ القانون لا يبرر وجود هؤلاء الناس، مشيرا إلى أن «اليوتيوب» ليس مقياس على نجاح المغني.



