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فن

بعد نجاح بنت الجيران.. حسن شاكوش يعلن عن ثانى أقوى أغنية..شاهد

السبت 22/فبراير/2020 - 11:47 م
حسن شاكوش
حسن شاكوش
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أحمد إبراهيم
نشر الفنان حسن شاكوش مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يعلن فيه مع المطرب عمر كمال عن طرح اغنية جديدة بعنوان "عودة بطل" وذلك خلال الايام القليلة المقبلة. 

وقال حسن شاكوش : "تاني اقوي نجاح بعد نجاح اغنية بنت الجيران". 

وكشف حسن شاكوش عن بعض كلمات الاغنية التى تقول :"عود البنات عالي شقلب لي حالي، يرخصلك الغالي ياللي سحرتيني، عود البطل ملفوف، وأنا لسه ياما هشوف، جايلك ومش مكسوف، واخدني على الهادي، وجمالها مش عادي".

وكان طرح حسن شاكوش بالتعاون مع عمر كمال اغنية بعنوان "بنت الجيران" والتى حققت نجاحا كبيرا عبر يوتيوب. 

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