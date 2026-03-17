باحث: أمريكا مكتفية بالغاز والنفط.. وأوروبا هي الأكثر تضررا اقتصاديا من التوترات الجارية

قال ماهر نيقولا الفرزلي، مدير المركز الأوروبي للدراسات، إن انعكاسات المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران على الاقتصاد العالمي لا تزال في مراحلها الأولى.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية نهى درويش، على قناة "القاهرة الإخبارية"، "ما نشهده الآن هو مجرد بداية، يبدو أن الصراع سيستمر، والمؤشرات الأخيرة، مثل تأجيل الرئيس الأمريكي لقائه مع الرئيس الصيني، تشير إلى أن المعركة مستمرة، وأن الإدارة الأمريكية تتبع استراتيجية المواجهة بغض النظر عن توصيات الجيش، الذي كان يفضل إنهاء الأزمة بسرعة."

وأوضح الفرزلي أن الوضع الحالي يختلف عن الأزمات السابقة، مثل حرب الخليج الأولى والثانية، حيث كان إنتاج النفط والغاز الأمريكي أقل بكثير مما هو عليه اليوم، مضيفا: "اليوم، الولايات المتحدة تمتلك إنتاجًا كافيًا من النفط الخام والغاز الطبيعي، على عكس أوروبا والصين، لذلك تأثير الأزمة الاقتصادي على أمريكا يختلف عن تأثيرها على الدول الأخرى، الضرر الاقتصادي اليوم يطال بشكل رئيسي أوروبا، بريطانيا، أستراليا، الصين والهند."

وأشار إلى أن المشكلة في أمريكا ليست نقص الإنتاج، بل التسعير العالمي للبضائع النفطية والغازية، مؤكداً أن التأثير الأكبر يقع على الأسواق الأوروبية والصينية.