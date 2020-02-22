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توك شو

أيمن حمزة: سرقة الكهرباء جريمة تعرض صاحبها للسجن..فيديو

السبت 22/فبراير/2020 - 11:49 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، تفاصيل سرقة التيار الكهربائي من العدادات مسبوقة الدفع، قائلا:"تجاوزات الكهرباء موجودة على مستوى العالم".

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء دى إم سى" والمذاع عبر قناة "دى إم سى"،:"القانون يعاقب كل من يتجاوز أو يسرق الكهرباء، لافتا إلى أن  الوزارة لديها القدرة على معرفة الاماكن التى يتم فيها سرقة الكهرباء.

أوضح :"لدينا مراكز جمع بيانات تحدد قيمة الكهرباء الخارجة وكيف يتم إستهلاكها، متابعا:"لدينا لجان تقوم بمتابعة الأماكن المتلبسة بسرقة الكهرباء".

وأشار أيمن حمزة إلى أن سرقة الكهرباء هى جريمة تعرض صاحبها للمساءلة القانونية والحبس.

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