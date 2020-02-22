AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حسام عاشور سبب غلق تدريبات الأهلي حتى مواجهة صن داونز

السبت 22/فبراير/2020 - 11:49 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير
قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طلب فرض السرية على مران الأهلي حتى لقاء صن داونز والمقرر له يوم السبت المقبل، في دوري أبطال إفريقيا.

وتابع عمر ربيع ياسين عبر برنامجه نمبر وان على قناة النهار، أن فايلر أكد لمسئولي الأهلي رغبته في فرض السرية على تدريبات النادي الأهلي بسبب حسام عاشور، لعدم تعرضه للهجوم من جماهير وأعضاء النادي الأهلي خلال التدريبات خاصة بعدما قام بمعانقة شيكابالا عقب المباراة رغم المشاجرات بين اللاعبين عقب المباراة.

وأشار: " لاعبو الأهلي تعرضوا للانتقادات من جانب الجماهير في الفترة الأخيرة ليستقر فايلر على فرض السرية على التدريبات للحفاظ على تركيز اللاعبين في الفترة المقبلة نظرًا لأهميتها".

ويواجه الأهلي نظيره نادي الزمالك يوم الإثنين المقبل، على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، على أن يواجه صن داونز يوم السبت على استاد القاهرة، وسط حضور 30 ألف مشجع، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وليد أزارو يتحدث لأول مرة على قناة النهار في برنامج «نمبر وان».. الليلة

رغم الفوز على الإسماعيلي .. عمر ربيع ياسين: وقف صرف مستحقات لاعبي الزمالك مستمر لهذا السبب

وزير الرياضة يدعم الأهلي.. اتحاد الكرة والأمن يبحثان نقل مباراة صن داونز إلى ستاد القاهرة

الزمالك يصرف 100 ألف جنيه لكل لاعب بعد الفوز بالسوبر الإفريقي

لمساندة اللاعبين.. فايلر يعرض على حسام عاشور إعفاءه من رحلة الإمارات

تفاصيل اليوم الأول للأهلي بالإمارات استعدادا لقمة الزمالك في السوبر المحلي

ترشيحاتنا

مش أشقر.. هنا الزاهد تكشف لون شعرها الحقيقي .. فيديو

3 أسباب وراء تأخر إعلان لجنة الانضباط عقوبات سوبر الأهلى والزمالك

حسام عاشور سبب غلق تدريبات الأهلي حتى مواجهة صن داونز

إنّا فتحنا لك فتحا مبينا.. الإبراشي يبدأ أولى حلقاته على التليفزيون المصري بالقرآن

مرتضى منصور : مصر كلها أهلي وزمالك

مرتضى منصور: حازم إمام كان عامل نفسه ميت وصحته ردت بعد صرف المكافآت.. وصالح جمعة لن يلعب في الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول تعليق من الزمالك على مشادات مباراة السوبر المصري

عقوبات علي اتحاد الكرة.. حيثيات حكم المحكمة الدولية بتغريم الإسماعيلي 20 مليون جنيه

اخبار السيارات.. انخفاض جديد في أسعار شيفروليه chevrolet .. ونصائح قبل شراء المستعمل وأسعار شيري chery اليوم