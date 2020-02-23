مفاجأة.. قرارات لجنة الانضباط بسبب لقاء القمة ليست نهائية

أعلنت لجنة الانضباط فى اتحاد الكرة برئاسة سيد البندارى عن عقوبات مباراة السوبر المصري بعد الاجتماع الذى انعقد أمس السبت فى مقر الجبلاية بالجزيرة.





واعتبر هذه العقوبات ليست نهائية، وأن اللوائح تنص على إمكانية الطعن في القرارات وإمكانية تخفيفها أو إلغائها من التنفيذ.





ومن المقرّر أن يبدأ اليوم الأحد الموافق 23-2-2020 عقد اجتماعات في أندية الأهلي والزمالك، للتشاور في عملية الطعن على القرارات التي اتخذتها اتحاد الكرة نحو اللاعبين ورئيس مجلس إدارة الزمالك مرتضى منصور.