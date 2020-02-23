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رياضة

مفاجأة.. قرارات لجنة الانضباط بسبب لقاء القمة ليست نهائية

الأحد 23/فبراير/2020 - 12:07 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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عمرو ابوبكر
أعلنت لجنة الانضباط فى اتحاد الكرة برئاسة سيد البندارى عن عقوبات مباراة السوبر المصري بعد الاجتماع الذى انعقد أمس السبت فى مقر الجبلاية بالجزيرة.

واعتبر هذه العقوبات ليست نهائية، وأن اللوائح تنص على إمكانية الطعن في القرارات وإمكانية تخفيفها أو إلغائها من التنفيذ.

ومن المقرّر أن يبدأ اليوم الأحد الموافق 23-2-2020 عقد اجتماعات في أندية الأهلي والزمالك، للتشاور في عملية الطعن على القرارات التي اتخذتها اتحاد الكرة نحو اللاعبين ورئيس مجلس إدارة الزمالك مرتضى منصور.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، قرّرت في اجتماعها اليوم بشأن أحداث مباراة السوبر التي أقيمت يوم الخميس الماضي بين فريقي الأهلي والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي ما يلي على ضوء الاطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة.

إيقاف كل من: محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجنيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه. منع السيد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.
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