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رياضة

أول قرار من الزمالك عقب قرارات لجنة الانضباط ضد مرتضى منصور واللاعبين

الأحد 23/فبراير/2020 - 12:14 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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القسم الرياضي
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور التقدم بالتماس صباح اليوم الأحد علي قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم .

واصدرت لجنة الانضباط في اجتماعها امس بخصوص أحداث مباراة السوبر التي أقيمت يوم الخميس الماضي بين فريقي الأهلي والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي ما يلي على ضوء الإطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة:

إيقاف كل من : محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر اداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجنيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.

منع السيد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

وسوف يتم ارسال الالتماس اليوم عقب عقد جلسه بين اعضاء المجلس لمناقشة الوضع الحالي بعد العقوبات التي صدرت موخرا ضد الزمالك.
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