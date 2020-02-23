بمكعب ثلج.. تخلصي من حب الشباب في 24 ساعة

تعاني الكثير من الفتيات من مشكلة حب الشباب الذي يجعلها لا تشعر بالثقة فى شكلها ومظهرها ككل، ولكن بعض الفتيات تجهل أسهل طريقة للقضاء على أغلب أنواع حب الشباب خلال 24 ساعة وبدون التسبب فى الشعور بالحرج .





حمض الساليسيليك ، للتخلص من البثور و حب الشباب في وقت قليل ما يعادل ليلة ويومًا. كشف موقع هيلثي عن خطوات سهلة وبسيطة مكونة من مكعب ثلج و





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الخطوات:





1- قومي بعمل الخطوة السابقة بكمادات الثلج





2 - ضع قطعة صغيرة من معجون الأسنان على مكان البثور لمدة 30 دقيقة مفعولها سريع جدًا، لعلاج توهج البشرة وقتل البكتيريا في مسام البشرة، بسبب احتوائها على حمض الساليسيليك.





3 - زيت شجرة الشاي له مفعولا كبيرا لعلاج مشاكل البشرة، ولكن يجب استخدامه على البشرة بحذر شديد، وتساعد الضمادة الموجودة في زيت شجرة الشاي على امتصاص القيح والزيت من المكان الملتهب. كما أنه يخلق بيئة حمضية لمنع نمو البكتيريا.



