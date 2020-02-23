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مرأة

لا تفوتك معرفتها.. 7 نصائح فعالة للتخلص من الحموضة

الأحد 23/فبراير/2020 - 03:36 ص
7 نصائح فعالة للتخلص
7 نصائح فعالة للتخلص من الحموضة
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رضوى حسام
الحموضة من أكثر المشكلات الصحية التي يعاني منها الكثير، ولا يعلم معظمنا كيفية القضاء عليها، بدون أدوية أو عقاقير، فهناك سبل طبيعية للتخلص من الحموضة.


نشر موقع "بولد سكاى" الهندى، مجموعة من النصائح يمكن من خلالها التخلص من الحموضة، وتشمل:

- يجب شرب الماء بكمية كافية خلال اليوم، على أن يكون الماء فاترا أو متوسط البرودة، كما يفضل شرب الماء على الريق كل صباح وقبل الاكل بنصف ساعة.

- لا يفضل النوم أو الاستلقاء على الظهر مباشرة بعد الأكل.


- مضغ الطعام بشكل جيد عند الأكل قبل البلع،  فاللعاب مقاوم طبيعي للحموضة، كما أن مضغ الطعام جيدا يسهل من عملية الهضم بشكل عام.

- لا تشرب الكثير من الماء أو المشروبات الحمضية مع الطعام، والأفضل أن تشرب نصف كوب من الماء قبل تناول الطعام ونصف كوب أثنائه.

- تناول الأكل ببطء إذا شعرت بالشبع ولا تفرط فى تناول الطعام ولا تتناول طعامك بسرعة، ولا تتناول الطعام بعد الساعة الثامنة مساءً من كل يوم.

- ممارسة رياضة المشي السريع لمدة 20 دقيقة كل يوم.

- تجنب ارتداء الحزام الشاد على البطن أو أي نوع مشد أثناء تناول الطعام أو بعد تناول الطعام لمدة ساعتين على الأقل.

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