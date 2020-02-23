شاهد.. عجوز تعثر على أختها البالغة من العمر 101 سنة بعد 47 عاما

كانت آخر مرة رأت الأختان بعضهما في عام 1973، قبل عامين من سيطرة الشيوعيين وزعيمهم «بول بوت» على كمبوديا وفرض سياسة العنف والتعذيب التي راح ضحيتها مليوني شخص من سكان البلاد.

ظنت «بون سين» البالغة من العمر الآن 98 عامًا أنها فقدت أختها الكبرى «بون تشيا» ذات الـ 101 سنة خلال سيطرة «الخمير الحمر» على الحكم في كمبوديان ولكن المفاجأة عثورهما على بعضهما بعد 47 عامًا.

كانت مهمة نظام «بول بوت» الدموي هي تفكيك المؤسسات الاجتماعية وخلق يوتوبيا زراعية أدت إلى تفكك العائلات وإرسالها إلى معسكرات العمل بالرق.

وبعد الإطاحة بـ بول بوت في عام 1979 بدأت سين حياة جديدة داخل مكب نفايات ستونج مينتشي في العاصمة بنوم بنه، وسخرت قوتها في البحث عن أي قمامة يمكنها بيعها وفقًا لصحيفة مترو.

توفي زوجها على يد نظام الخمير الحمر تاركا وراءه 12 طفلا، كانت سين تتوق للعودة إلى قريتها في مقاطعة كامبونج تشام على بعد 90 ميلًا، لكن عجزها عن المشي منعها.

وعندما بدأ الصندوق الكمبودي للطفولة في الترتيب لرحلة إلى كامبونج تشام، اكتشفوا أن أخت سين تعيش مع أخ لهن يبلغ من العمر 92 عامًا كانا يعيشان هناك منذ وقت طويل، وهكذا تقابل الأخوة.

وفي الأسبوع الماضي تقابلت الأختان للمرة الأولى منذ 47 عامًا وبدأت سين في البكاء وهي تلمس يد شقيقها للمرة الأولى، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية.