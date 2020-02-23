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تعليم

التعليم العالي: اﻹعلان عن الدورة السادسة لإنشاء مراكز ووحدات للقياس والتقويم بالجامعات المصرية

الأحد 23/فبراير/2020 - 12:22 م
د. خالد عبدالغفار
د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
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نهلة الشربيني
تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا بشأن إعلان مركز القياس والتقويم بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، عن الدورة السادسة لإنشاء مراكز ووحدات للقياس والتقويم بالجامعات المصرية، بهدف التوسع في نشر ثقافة التحول الرقمي في مجال نظم القياس والتقويم؛ لتحسين مخرجات العملية التعليمية وتحقيق العدالة والشفافية في تقييم الطلاب.

وأشار التقرير إلى أن الهدف من إنشاء هذه المراكز والوحدات هو تطوير نظم الاختبارات النظرية والعملية والشفهية ضمانًا لتحقيق نواتج التعلم المستهدفة من خلال تطبيق منظومة بنوك الأسئلة والاختبارات الالكترونية وميكنة الامتحانات وتوفير البنية التحتية وتحليل نتائج الامتحانات لضمان العدالة والشفافية في عملية القياس والتقويم بالجامعات وإعداد الأدلة الخاصة بنظم التحول الرقمي في مجال القياس والتقويم.

من جانبه، أكد د. هشام عبدالخالق المدير التنفيذي للوحدة، أن الهدف من إقامة هذه الدورة هو إنشاء العديد من مراكز ووحدات القياس والتقويم بالجامعات المصرية لتفعيل وتحقيق النسبة المعيارية الخاصة بتعميم وتطبيق بنوك الأسئلة وتطوير واستحداث نُظم وأساليب الاختبارات التحريرية والعملية والشفهية والتطبيقية، خاصة لذوي الإحتياجات الخاصة، وفقا للنظم الحديثة للقياس والتقويم.

وأشار د. هشام عبدالخالق إلى أنه تم الحصول على الموافقة لتمويل كل مشروع من هذه المشروعات بمبلغ يتراوح ما بين 1.5 إلى 2 مليون جنيه، لإنشاء وحدة لكل كلية ومن 3 إلى 4 مليون جنيه لإنشاء مركز بالجامعة
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