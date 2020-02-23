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أخبار العالم

ارتفاع جديد في عدد وفيات كورونا في إيران

الأحد 23/فبراير/2020 - 12:17 م
ارتفاع جديد في عدد
ارتفاع جديد في عدد وفيات كورونا في إيران
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دعاء أبوهشيمة
أكد المتحدث وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع عدد حالات الوفاة إثر فيروس كورونا في إيران إلى 8 حالات والإصابات إلى 43 إصابة.

وقبل قليل، أعلن رئيس جامعة مازندران للعلوم الطبية عن تسجيل سابع حالة وفاة في مدينة تنكابن في محافظة مازندران شمال إيران جراء الإصابة بفيروس كورونا؛ 

وكشف وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، اليوم الأحد، عن سر انتقال فيروس كورونا الجديد إلى إيران، مشيرا إلى أنه مصدر تفشي الفيروس كان شخص قادم من الصين عبر رحلة غير مباشرة.

وأضاف نمكي، في تصريحات للتليفزيون الرسمي، أنه وفقا للتحقيقات "وجدنا أن مصدر انتقال فيروس كورونا إلى إيران هو الصين"، حيث كان أحد الوفيات بسبب الفيروس في مدينة قم قد سافر إلى الصين أثناء انتشار المرض.

وأوضح الوزير، أن الشخص وصل إلى إيران عبر رحلة غير مباشرة، قائلا: "أوقفنا الرحلات بين طهران وبكين منذ اليوم الأول".

وأعلنت السلطات الإيرانية أمس، السبت، وفاة شخص مصاب بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات بذلك 6 حالات، داعية جميع المواطنين في المحافظة إلى الالتزام بتعلميات وزارة الصحة حول النظافة الشخصية وتجنب التجمعات والابتعاد عن الأماكن المزدحمة قدر الإمكان.
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