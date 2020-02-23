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محافظات

ضمن خطة القرى الأكثر احتياجًا.. تركيب 80 عامود جهد منخفض بجنوب الأقصر

الأحد 23/فبراير/2020 - 01:44 م
صدى البلد
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شمس يونس
تابع الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود جنوب الاقصر أعمال تنفيذ خطة القرى الأكثر احتياجًا للعام الحالي 2019 /2020 في قطاع الكهرباء بقرية العديسات قبلي بمركز الطود .

ومن جانبه أوضح هشام علي ابايزيد رئيس الوحده المحليه لقرية العديسات قبلي بأنه تم تركيب 80 عامود جهد منخفض لإنارة الشوارع والطرق بقرية العديسات قبلي، منهم 43 عامود تم تركيبهم بشوارع وطرق حاجر العديسات قبلي ، و37 عامود بشوارع وطرق نجع علوان وقباح والمهيدات ونجع خميس.

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أوضح رئيس الوحده المحليه لقرية العديسات قبلي تم الانتهاء من انشاء وصب قواعد خرسانيه لأكشاك محولات الكهرباء بمناطق الشيخ عامر، ونجع قباح ، وايضا البروج شرق.

كما أكد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود ، انه من خطة القرى الأكثر احتياجاََ للعام الحالي بتوجيهات وتعليمات السيد المستشار مصطفى الهم محافظ الاقصر، والتي تنفذ حاليًا بنجوع وعزب ونواحي وشوراع قرية العديسات قبلي شرقاََ وغرب ، والذي يتم تنفيذه بالخطه 300 عامود كهرباء تم تركيب منهم 80 عامود ، و500 كشاف إنارة، و5 اكشاك لمحولات كهرباء وتم عمل منهم 3 قواعد خرسانيه، وجاء ذلك بالتنسيق مع هندسة شبكة كهرباء العديسات بالطود طبقاََ لتوجيهات السيد المستشار مصطفى الهم محافظ الاقصر للخدمات المقدمة للمواطنين في قطاع الكهرباء .
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