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فن

شاهد.. بسمة وهبة أثناء تأدية مناسك العمرة

الأحد 23/فبراير/2020 - 01:42 م
صدى البلد
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ماجدة المهدي
شاركت الإعلامية بسمة وهبة جمهورها بنشر فيديو جديد لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت بسمة في الفيديو أثناء تأدية مناسك العمرة، وعلقت قائلة: "يا رب اكرم كل اللي حيشوف ويدعي دلوقتي يا رب تقبل دعاء كل اللي حيدعي دلوقتي اللهم ارضي عنا جميعًا يا رب".

وحاز الفيديو على إعجاب الكثير من متابعيها، وعلقت إحدى المعجبات قائلة: "ربنا يتقبل وترجعي بالحجاب كنت بحب برامجك في قناة اقرأ جدا كنتي مختلفة وكنتي مثال محترم للمذيعة الملتزمة المحجبة وكنت بحب اتفرج علي ستايل عباياتك".

وأردفت قائلة: "انتي جواكي خير وسمعتك بتدعي انك ترجعي للحجاب وانا عندي إحساس انك حترجعي ليه إن شاء الله".

يذكر أن الإعلامية بسمة وهبة كانت قد أعلنت عن مفاجأة سوف تجمعها مع المطرب الشعبي حسن شاكوش، ولكنها لم تعلن عن تفاصيل المفاجأة.

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