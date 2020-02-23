سرطان البروستاتا.. أبرز الأسباب والأعراض مبكرة وطرق العلاج

سرطان البروستاتا ، لكن الفحص يمكن أن يكتشف التغيرات التي يمكن أن تشير إلى سرطان البروستاتا فى المراحل المبكرة

سرطان البروستاتا نوع شائع من السرطان لدى الذكور لكنه قابل للعلاج بشكل كبير في المراحل المبكرة وغالبًا لا توجد أعراض خلال المراحل المبكرة من، لكن الفحص يمكن أن يكتشف التغيرات التي يمكن أن تشير إلى سرطان البروستاتا فى المراحل المبكرة

وإليك ما هو سرطان البروستاتا وأبرز أعراضه فى المراحل المبكرة وأسباب الاصابة بسرطان البروستاتا وطرق العلاج ..







ما هو مرض سرطان البروستاتا





يعد سرطان البروستاتا نوع شائع من السرطان لدى الذكور ، لكنه قابل للعلاج بشكل كبير في المراحل المبكرة ويبدأ في غدة البروستاتا، التي تقع بين العضو الذكرى والمثانة.





وللبروستاتا وظائف مختلفة ، بما في ذلك إنتاج السائل الذي يغذي وينقل الحيوانات المنوية والمساعدة في السيطرة على البول و يتيح الفحص الروتيني اكتشاف سرطان البروستاتا فى العديد من حالات سرطان البروستاتا قبل انتشارها.





أعراض سرطان البروستاتا







غالبًا لا توجد أعراض خلال المراحل المبكرة من سرطان البروستاتا ، لكن الفحص يمكن أن يكتشف التغيرات التي يمكن أن تشير إلى السرطان.





قد يلاحظ الذين يعانون من الأعراض :





صعوبة في البدء والحفاظ على التبول

الرغبة المتكررة في التبول ، وخاصة في الليل

دم في البول أو السائل المنوي

تبول مؤلم

ألم أو عدم الراحة عند الجلوس ، إذا تم توسيع البروستاتا









يمكن أن يشمل سرطان البروستاتا المتقدم الأعراض التالية:





-كسر العظام أو ألم العظام ، وخاصة في الوركين والفخذين أو الكتفين

-تورم في الساقين أو القدمين

-فقدان الوزن

-تعب

-التغيرات في عادات الأمعاء

-ألم في الظهر





هل سرطان البروستاتا مميت







يعتمد علاج سرطان البروستاتا على مرحلة السرطان ، من بين عوامل أخرى ويعد استئصال البروستاتا هو أحد العلاجات الممكنة لسرطان البروستاتا في المرحلة المبكرة وقد يفحص الطبيب مستويات دم PSA بانتظام مع العلم أن سرطان البروستاتا ينمو ببطء وخطر الآثار الجانبية قد تفوق الحاجة إلى علاج فوري.







أسباب سرطان البروستاتا

يتطور سرطان البروستاتا عند حدوث تغييرات معينة ، عادة في الخلايا الغدية وتسمى الخلايا السرطانية أو السرطانية في غدة البروستاتا الأورام البروستاتة وما يقرب من 50 ٪ من جميع الذكور وفي البداية ، ستكون التغييرات بطيئة ، ولن تكون الخلايا سرطانية. ومع ذلك ، يمكن أن تصبح سرطانية مع مرور الوقت. يمكن أن تكون الخلايا السرطانية عالية أو منخفضة الدرجة.

لا يعرف الأطباء بالضبط سبب حدوث سرطان البروستاتا ، لكن عوامل الخطر التالية قد تزيد احتمال حدوثه:

-العمر : يزيد الخطر بعد سن 50 ، لكنه نادر الحدوث قبل سن 45.

-التاريخ العائلي : التاريخ العائلى للإصابة له دور فى الإصابة بسرطان البروستاتا





مراحل تتطور سرطان البروستاتا





المرحلة 0: الخلايا السرطانية موجودة ، لكنها تؤثر فقط على مساحة صغيرة وتتنامى ببطء.

المرحلة 1 : السرطان موجود فقط في غدة البروستاتا. العلاج الفعال ممكن في هذه المرحلة.

المرحلة 2-3 : انتشر السرطان إلى الأنسجة القريبة.

البعد (المرحلة 4) : انتشر السرطان إلى أجزاء أخرى من الجسم ، مثل الرئتين أو العظام.





علاج سرطان البروستاتا







ويقوم الجراح باستئصال البروستات. يمكنهم إزالة غدة البروستاتا إما عن طريق الجراحة التنظيرية أو المفتوحة كما ان هناك علاجات أخرى لسرطان البروستاتا







-العلاج الإشعاعي





تشمل الخيارات:





-العلاج الإشعاعي الموضعي : سيقوم الطبيب بزرع البذور المشعة في البروستاتا لتقديم العلاج الإشعاعي المستهدف.





-العلاج الإشعاعي المطابق : يستهدف منطقة معينة ، مما يقلل من خطر التعرض للأنسجة السليمة وسوف يعتمد العلاج على عوامل مختلفة. سيناقش الطبيب الخيار الأفضل للفرد.





-سرطان البروستاتا المتقدم ..





مع نمو السرطان ، يمكن أن ينتشر في جميع أنحاء الجسم وتشمل الخيارات:





العلاج الكيميائي : هذا يمكن أن يقتل الخلايا السرطانية في جميع أنحاء الجسم ، ولكن يمكن أن يسبب آثارا ضارة.





العلاج الهرموني : الأندروجينات هرمونات ذكرية. الأندروجينات الرئيسية هي التستوستيرون و dihydrotestosterone. يبدو أن منع أو تقليل هذه الهرمونات يوقف أو يؤخر نمو الخلايا السرطانية. أحد الخيارات هو إجراء عملية جراحية لإزالة الخصيتين ، والتي تنتج معظم هرمونات الجسم. الأدوية المختلفة يمكن أن تساعد أيضا.





-اللوبرون







هو نوع من العلاج الهرموني يستخدمه الأطباء لعلاج سرطان البروستاتا.







لا ينصح معظم الأطباء بإجراء عملية جراحية في المراحل اللاحقة ، حيث إنها لا تعالج السرطان الذي انتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم. ومع ذلك ، فقد اقترح بعض الخبراء أنه قد يساعد في بعض الحالات.







