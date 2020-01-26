سرطان البروستاتا عند الرجال.. 4 أعراض والعوامل الوراثية أبرز الأسباب

يعاني شريحة كبيرة من الرجال من مشكلة سرطان البروستاتا، فهو يعد اشهر انواع السرطان واكثرهم انتشارًا فيما بعد سرطان الجلد، لكن يتميز سرطان البروستاتا بإمكانية الكشف المبكر له، وبالرغم من انه منتشر بشكل كبيرإلا ان فرص العلاج منه تعد كبيرة حسب ما اشار موقع " healthline "

اما عن ابرز اعراض سرطان البروستاتا تشمل الاتي :

- التبول بشكل متكرر

- وجود دم في البول أو السائل المنوي

- عدم القدرة على الإمساك بالبول

- الشعور بالرغبة في التبول على الرغم من عدم وجود شئ

حتى الان لم يتم التوصل إلى سبب مباشر للإصابة بـ سرطان البروستاتا، لكن توصلت الابحاث لوجود عدة اسباب فرعية قد تؤدي للإصابة لدى الرجال بـ سرطان البروستاتا، وتشمل :

- الأسباب الوراثية

- الظروف البيئية السلبية

- التقدم بالعمر

- التاريخ العائلي للإصابة بالمرض

- التغذية الغنية بالدهون والهرمونات وفيتامين A ،D

ومن المعروف ان سرطان البروستاتا مرض خطير يصيب الآلاف من الرجال كل عام في منتصف العمر أو أكبر، لكن تحدث حوالي 60 في المائة من الحالات لدى الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، مما جعل العديد من الاشخاص يتسألون هل هناك علاقة بين التقدم في السن والإصابة بـ سرطان البروستاتا ؟ ..

- فرص الاصابة بـ سرطان البروستاتا عند الرجال في عمر الـ 40 : في هذا العمر لا يشكل سرطان البروستاتا خطركبير، إلا بالنسبة للرجال المعرضين لخطر كبير ، مثل أولئك الذين لديهم أكثر من قريب من الدرجة الأولى - الأب أو الأخ أو الابن - الذين أصيبوا بـ سرطان البروستاتا في عمر أقل من 65 عامًا.

- فرص الاصابة بـ سرطان البروستاتا عند الرجال في عمر الـ 45 : تبدأ اشارات الخطر بالاصابة بـ سرطان البروستاتا عند الرجال من هذا السن.