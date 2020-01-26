AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

سرطان البروستاتا عند الرجال.. 4 أعراض والعوامل الوراثية أبرز الأسباب

الأحد 26/يناير/2020 - 04:45 م
سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا عند الرجال.. 4 اعراض و5 اسباب
Advertisements
رضوى حسام

يعاني شريحة كبيرة من الرجال من مشكلة سرطان البروستاتا، فهو يعد اشهر انواع السرطان واكثرهم انتشارًا فيما بعد سرطان الجلد، لكن يتميز سرطان البروستاتا بإمكانية الكشف المبكر له، وبالرغم من انه منتشر بشكل كبيرإلا ان فرص العلاج منه تعد كبيرة حسب ما اشار موقع " healthline  "

اما عن ابرز اعراض سرطان البروستاتا تشمل الاتي :

 

-         التبول بشكل متكرر

-         وجود دم في البول أو السائل المنوي

-         عدم القدرة على الإمساك بالبول

-         الشعور بالرغبة في التبول على الرغم من عدم وجود شئ

 

حتى الان لم يتم التوصل إلى سبب مباشر للإصابة بـ سرطان البروستاتا، لكن توصلت الابحاث لوجود عدة اسباب فرعية قد تؤدي للإصابة لدى الرجال بـ سرطان البروستاتا، وتشمل :

-          الأسباب الوراثية

-         الظروف البيئية السلبية

-         التقدم بالعمر

-         التاريخ العائلي للإصابة بالمرض

-         التغذية الغنية بالدهون والهرمونات وفيتامين A ،D

 

ومن المعروف ان سرطان البروستاتا مرض خطير يصيب الآلاف من الرجال كل عام في منتصف العمر أو أكبر، لكن تحدث حوالي 60 في المائة من الحالات لدى الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، مما جعل العديد من الاشخاص يتسألون هل هناك علاقة بين التقدم في السن والإصابة بـ سرطان البروستاتا ؟ ..

 

-         فرص الاصابة بـ سرطان البروستاتا عند الرجال في عمر الـ 40 : في هذا العمر لا يشكل سرطان البروستاتا خطركبير، إلا بالنسبة للرجال المعرضين لخطر كبير ، مثل أولئك الذين لديهم أكثر من قريب من الدرجة الأولى - الأب أو الأخ أو الابن - الذين أصيبوا بـ سرطان البروستاتا في عمر أقل من 65 عامًا. 

-         فرص الاصابة بـ سرطان البروستاتا عند الرجال في عمر الـ 45  : تبدأ اشارات الخطر بالاصابة بـ سرطان البروستاتا عند الرجال من هذا السن.

   - فرص الاصابة بـ سرطان البروستاتا عند الرجال في عمر الـ  50 : يعتبر هذا السن هو الاشهر عند الرجال الاكثرعرضة لخطر الإصابة بـ سرطان البروستاتا ، والذين يتوقع أن يعيشوا على الأقل 10 سنوات أخرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في اليوم العالمي للرجل.. 3 أطعمة طبيعية تقي من سرطان البروستاتا

القاتل الغامض.. 8 أعراض تنذرك بسرطان القولون.. السن والنظام الغذائي عوامل تهدد صحتك.. واحذر اللحوم الحمراء والسكريات والخبز الأبيض

سرطان الغدة الدرقية .. الأعراض والتشخيص وطرق العلاج .. تقرير

يصيب النساء أكثر من الرجال.. 6 أعراض خطيرة تنذر بـ التهاب المسالك البولية

اعراض الإصابة بسرطان الثدى.. احذري.. انقطاع الطمث يزيد فرص الاصابة

الحق نفسك بسرعة.. اكتشف أعراض سرطان البروستاتا

ترشيحاتنا

الجمهور لـ ميريهان حسين: أنتي عاوزة الضرب.. شاهد السبب

كلام نهائي.. المقاصة يحسم مصير رحيل محمد إبراهيم

مش فارق معاها.. ريهانا تتألق في عشاء جرامي بعد انفصالها عن السعودي حسن جميل

اخبار الرياضة | مهاجم منتخب مصر على رادار أستون فيلا.. كاف يحسم إيقاف شيكابالا.. رسالة تركي آل الشيخ

يحسن النظر ويمنع السرطان.. 5 فوائد صحية تجبرك على تناول البصل الأخضر

كيف تتجنب الحسد .. إليك 10 أدعية لمنعه والوقاية منه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى من الكافيهات.. طريقة عمل موز باللبن

5 ملايين لايك .. بيونسيه تشعل إنستجرام بهذه الإطلالة

يحسن النظر ويمنع السرطان.. 5 فوائد صحية تجبرك على تناول البصل الأخضر