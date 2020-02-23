دولة جديدة تظهر على خريطة وباء كورونا

لا يزال فيروس كورونا ينتشر حول العالم ليتخطى الدول الـ27 التي سبق وأن انتشر بها خلال الأسابيع الماضية منذ ديسمبر الماضي، لتضاف دول أخرى جديدة على قائمة حصده للأرواح، فخلال الأيام القليلة الماضية، ضرب الوباء دول إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية.





وكانت الدولة الجديدة التي ضربها الفيروس القاتل؛ أفغانستان، حيث سجلت وزارة الصحة العامة الأفغانية اليوم، الأحد، ثلاث حالات مشتبه بها للإصابة بفيروس كورونا، في إقليم هيرات غرب البلاد، طبقا لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التليفزيونية الأفغانية اليوم، الأحد.





وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة العامة، وحيد الله مايار، أن الأشخاص الثلاثة المصابين هم من سكان إقليم هيرات، الذين عادوا مؤخرا من مدينة قم في إيران.





وأضاف أنه تم إرسال عينات دم من الثلاثة إلى كابول لإخضاعها للاختبارات وستكون النتائج متاحة قريبا.





وارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل الصين إلى 2442 شخصًا، والإصابات المؤكدة إلى 76936 حالةً، وشفاء 22888 شخصًا بعد معالجتهم.





وأشارت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان اليوم إلى أنها تلقت بيانات من 31 مقاطعة تؤكد إصابة 76936 حالةً، من بينهم 10968 في حالة صحية حرجة، فيما فارق الحياة 2442 شخصًا جراء العدوى، وغادر المستشفيات 22888 شخصًا بعد شفائهم.





في سياق متصل، سجلت السلطات الصحية بمقاطعة هوبي 96 وفاة جديدة و630 إصابة أخرى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بنهاية 22 فبراير.