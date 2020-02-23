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تعليم

جامعة بنها تفتتح معرض الملابس الخيرى للطلاب.. صور

الأحد 23/فبراير/2020 - 01:52 م
نائب رئيس جامعة بنها
نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع يفتتح معرض الملابس ا
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إبراهيم الهوارى
افتتحت الدكتورة راندا مصطفى، نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة معرض الملابس الخيرى لطلاب الجامعة، والذي نظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بقاعة الاحتفالات الكبرى، تحت رعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، وبحضور المهندس محمد بدير رئيس نادي ليونز الجيزة.


وقالت مصطفى إن المعرض يقام بالتعاون مع نادى ليونز الجيزة كوزموبوليتان، مشيرة إلى أن المعرض يعد صورة من صور الدعم والتكافل الذي تنظمه الجامعة من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية، مؤكدة أن الجامعة لا تألوا جهدًا في التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لخدمة المجتمع والطلاب.


وأشارت نائب رئيس الجامعة إلى أن المعرض ضم ما يزيد عن 1200 قطعة ملابس وأحذية مختلفة الأنواع والتى تباع بأسعار رمزية، وذلك للتخفيف عن كاهل الطلاب وأسرهم، مضيفة أن المعرض شهد إقبالا كبيرا من الطلاب بمختلف كليات الجامعة.
جامعة بنها تفتتح معرض الملابس الخيرى للطلاب.. صور
جامعة بنها تفتتح معرض الملابس الخيرى للطلاب.. صور
جامعة بنها تفتتح معرض الملابس الخيرى للطلاب.. صور
جامعة بنها تفتتح معرض الملابس الخيرى للطلاب.. صور
جامعة بنها تفتتح معرض الملابس الخيرى للطلاب.. صور
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