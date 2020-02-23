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حوادث

دفاع سعاد الخولي في الكسب غير المشروع يطالب بانتداب لجنة جديدة لإعداد تقرير عن أموال موكلته

الأحد 23/فبراير/2020 - 03:57 م
سعاد الخولى
سعاد الخولى
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رامي المهدي
بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس نظر  محاكمة سعاد الخولي لاتهامها في قضية الكسب غير المشروع .

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد محمود أحمد وعضوية المستشارين إبراهيم سيد خلف الله وحاتم محمد الخولي محمد احمد الشرقاوي وأمانة سر شريف محمد علي ووائل عبد المقصود، داخل غرفة المداولة.

وطلب محامي المتهمة سعاد الحولي اثناء نظر القضية بانتداب لجنة مغايرة من الكسب غير المشروع لإعداد تقرير مفصل عن الأموال المذكورة في القضية .

كما طعن المحام ، على التقرير الصادر من لجنة الكسب غير مشروع والتي أرست في تقريرها ان المبالغ المضبوطة مع المتهمة سعاد الخولي قدرها 900 الف جنية .

واستفسر قاضي المحكمة المستشار محمد محمود احمد من المتهمة سعاد الخولي عما جاء بالتقرير  الوارد من جهاز الكسب غير المشروع والذي يفيد تحقيقها كسب بمبلغ 900 الف جنية،  حيث أكدت  المتهمة انه يوجد مصادر  خاصة بالدخل  الشهري من الأموال لم تقم لجنة الكسب بفحصها.

وكان المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع، قد أمر بإحالة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية الأسبق للمحاكمة الجنائية لتحقيق كسب غير مشروع 900 ألف جنيه.

وجاء في التحقيقات أنها بصفتها من الخاضعين لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة والبحر الأحمر، ومستشار بالهيئة العامة للخدمات البشرية، ونائب محافظ الإسكندرية - حصلت لنفسها ولذويها أبنائها، علی کسب غير مشروع قدره 900 ألف جنيه عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر، ناشئة عن وجود زيادة طارئة في الثروة لا تتناسب مع المصادر المشروعة لدخلها، وكان ذلك ناتجا عن استغلالها صفتها في الوظائف سالفة البيان بأن استغلت ممكنات وظائفها السابقة، وتحصلت على العديد من العقارات من الجهات التي تعاملت معها واستثمارها بإعادة بيعها، فضلا عن قيامها بعمل العديد من العلاقات مع المترددين على جهات عملها والحصول على مزايا وهدايا ومبالغ مالية، وهو ما نتج عنه زيادة في ثروتها وذويها بشكل لا يتناسب مع مواردهم وعجزت عن إثبات مصدر مشروع لها. 

وشهد ضابط الرقابة الإدارية بأن تحرياته توصلت إلى أن المتهمة سعاد عبد الرحيم الخولى دأبت على استغلال سلطات الوظائف المختلفة التي تولتها بالقاهرة والبحر الأحمر والإسكندرية، ما مكنها من امتلاك العديد من عناصر الثروة هي وذويها.
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نظر محاكمة سعاد الخولي في قضية الكسب غير المشروع

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