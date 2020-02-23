أكاديمية البحث العلمى تعلن بدء تنفيذ مبادرة دعم كليات العلوم الحكومية

نظمت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ورشة عمل للتعريف بمبادرة دعم كليات العلوم الحكومية (ScienceUP) والتي سيتم البدء في تنفيذها خلال العام المالى الحالى بأقسام الرياضيات والفيزياء، وهى المبادرة التى اعتمدها المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه قبل الأخير بجامعة أسوان وأطلقها وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار.





عقدت الورشة تحت رعاية رئيس أكاديمية البحث العلمى بكلية العلوم جامعة القاهرة وبحضور جميع عمداء كليات العلماء واللجنة الفنية بقطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور معوض الخولى رئيس لجنة القطاع ورئيس جامعة المنوفية السابق ومنسق المبادرة من قِبل أكاديمية البحث العلمى.





وشرح د. معوض الخولى، فى بداية الورشة، المبادرة وأهدافها ومبررات إطلاقها، وإن المبادرة جاءت بناءا على دراسة أعدها المرصد المصرى لمؤشرات العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالأكاديمية وحظيت بدعم كبير على كافة المستويات محليًا وعالميًا.





من جانبه أوضح د.محمود صقر رئيس الأكاديمية، في تصريح له، أن المبادرة وافق عليها مجلس أكاديمية البحث العلمي في جلسته رقم 174، وتأتى في إطار اهتمام الدولة بالعلوم الأساسية وتنفيذا لاستراتيجية الدولة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030 والتي تولى في هدفها الاستراتيجي الأول إلى تهيئة بيئة مشجعة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار ودعم التكنولوجيات البازغة والذكاء الاصطناعى ومعالجة البيانات الكبيرة وهى تكنولوجيات تقوم بالأساس على الرياضيات خصوصا والعلوم الأساسية عموما.





وأكد أن المبادرة تتكون من عدة برامج في مرحلتها الأولى وهي حاضنات للنوابغ في العلوم بالتعاون مع الجامعات المصرية على غرار جامعة الطفل، وحاضنة تكنولوجية لتمكين رائدات الأعمال العاملات في مجالات العلوم والتكنولوجيا، ومؤتمرا سنويا للمرأة في العلوم.





وتتضمن المبادرة أيضا منح قصيرة للباحثين في العلوم الأساسية والبينية والتكنولوجيات البازغة وإدارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ومنح بحثية سريعة وموجهة في الرياضيات والفيزياء فى كليات العلوم الحكومية، بالإضافة إلي منح تطوير وتحديث وصيانة واعتماد معامل بحثية بكليات العلوم الحكومية، وتطوير وإنشاء بنية تحتية قوية في مجال الحاسوب فائق السرعة والشبكات الحسابية ومعالجة البيانات الكبيرة عن طريق الربط بين الجهات المصرية المتميزة في هذا المجال.





وأوضحت د.نادية الأنصاري، مسئول سياسات وإدارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالأكاديمية، خلال الورشة، أن برنامج ScienceUP Faculty of Science يتكون من مكونين اساسيين وهما تطوير وتحديث وصيانة المعمل المركزي لكلية العلوم ودعم مشروعات بحثية مقدمة من قسمي الرياضيات والفيزياء في كلية العلوم.



