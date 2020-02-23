بـ 20 صاروخا.. غزة تقصف المستوطنات الإسرائيلية والاحتلال يفتح الملاجئ ..فيديو

أطلقت المقاومة الفلسطينية، قذائف من قطاع غزة إلى جنوب الأراضي المحتلة في مستوطنات عسقلان ومستوطنات غلاف غزة.





وذكرت "القناة 12" العبرية أن نحو 20 صاروخا أطلقوا من قطاع غزة باتجاه إسرائيل وبلدية عسقلان تقرر فتح الملاجئ العامة.





ودوت صفارات الإنذار في جميع المستوطنات المتاخمة للقطاع.





وكان جيش الاحتلال نشر منظومة الدفاع الجوي "القبة الحديدة" التي تعمل على استهداف صواريخ المقاومة في الوقت الحالي.



