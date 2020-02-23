لأول مرة.. الأهلي والزمالك "إيد واحدة" بسبب عمرو الجنايني .. تفاصيل
الأحد 23/فبراير/2020 - 10:36 م
الاهلي والزمالك
شهدت الساحة الرياضية المصرية خلال الأيام الماضية اندلاع أزمة جديدة عقب أزمة السوبر المصري بين فريقي الأهلي والزمالك في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومنذ سنوات عديدة لم يجتمع الأهلي والزمالك على رأي واحد، ولكن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية تسبب في ذلك بسبب قراراته التي وقعها على اللاعبين بعد مباراة السوبر المصري الذي أقيم في الإمارات.
البداية أصدرت لجنة الانضباط
عقوبات صارمة على بعض اللاعبين بشأن أحداث السوبر المصري والتي جاءت كالتالي :-
قررت لجنة الانضباط توقيع عقوبات على كل من محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الزمالك بإيقافهم حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.
كما قررت إيقاف محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجونيور أجايي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، تغريم كل من ناديي الأهلي
والزمالك 100 ألف جنيه، ومنع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك
من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك
بالإجماع عدم استكمال مباريات الدوري "في ظل وجود اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني".
وجاء رد الأهلي أيضًا ضد عمرو الجنايني في بيان رسمي
إن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لم يعتمد اللوائح والقوانين في اتخاذ قراراته ضد اللاعبين. وشرح بشكل واف أن الجنايني لم يكن صائبا في العديد من قراراته، وأعلن شكوى اتحاد الكرة واللجنة الخماسية للاتحاد الدولي لكرة القدم.