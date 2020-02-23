لأول مرة.. الأهلي والزمالك "إيد واحدة" بسبب عمرو الجنايني .. تفاصيل

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك بالإجماع عدم استكمال مباريات الدوري "في ظل وجود اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني".





وجاء رد الأهلي أيضًا ضد عمرو الجنايني في بيان رسمي

إن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لم يعتمد اللوائح والقوانين في اتخاذ قراراته ضد اللاعبين. وشرح بشكل واف أن الجنايني لم يكن صائبا في العديد من قراراته، وأعلن شكوى اتحاد الكرة واللجنة الخماسية للاتحاد الدولي لكرة القدم.