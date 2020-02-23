AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لأول مرة.. الأهلي والزمالك "إيد واحدة" بسبب عمرو الجنايني .. تفاصيل

الأحد 23/فبراير/2020 - 10:36 م
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
Advertisements
عمرو ابوبكر
شهدت الساحة الرياضية المصرية خلال الأيام الماضية اندلاع أزمة جديدة عقب أزمة السوبر المصري بين فريقي الأهلي والزمالك في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومنذ سنوات عديدة لم يجتمع الأهلي والزمالك على رأي واحد، ولكن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية تسبب في ذلك بسبب قراراته التي وقعها على اللاعبين بعد مباراة السوبر المصري الذي أقيم في الإمارات.

البداية أصدرت لجنة الانضباط عقوبات صارمة على بعض اللاعبين بشأن أحداث السوبر المصري والتي جاءت كالتالي :-

قررت لجنة الانضباط توقيع عقوبات على كل من  محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الزمالك بإيقافهم حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

كما قررت إيقاف محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجونيور أجايي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه، ومنع  مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.


رد مرتضى منصور على عقوبات الاتحاد المصري لكرة القدم
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك بالإجماع عدم استكمال مباريات الدوري "في ظل وجود اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني".

وجاء رد الأهلي أيضًا ضد عمرو الجنايني في بيان رسمي 
إن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لم يعتمد اللوائح والقوانين في اتخاذ قراراته ضد اللاعبين. وشرح بشكل واف أن الجنايني لم يكن صائبا في العديد من قراراته، وأعلن شكوى اتحاد الكرة واللجنة الخماسية للاتحاد الدولي لكرة القدم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اجتماع طارئ لمجلس الأهلي للرد على عقوبات كهربا

حتحوت يستعرض العقوبات الكاملة على لاعبي الأهلي والزمالك.. فيديو

عاجل.. مرتضى منصور يعلن انسحاب الزمالك من الدوري ويتقدم ببلاغ لإلغاء اللجنة الخماسية

اجتماع طارئ لمجلس الزمالك للرد على عقوبات الانضباط

اليوم.. اجتماع طارئ في الأهلي والزمالك للرد على عقوبات الانضباط

اتحاد الكرة يرد على اتهامات خالد بيومي بشأن أحداث سوبر الأهلي والزمالك

ترشيحاتنا

استبعد الموقوفين.. الأهلي يناقض نفسه ويلتزم بعقوبات الانضباط قبل القمة 120

في انتظار قائمة الزمالك.. هل يتراجع مسئولو الأبيض عن الدفع بالناشئين أمام الأهلي

الزمالك: النادي لن يخوض مباراة الأهلي غدا.. ولا نهدد اتحاد الكرة.. فيديو

لأول مرة.. الأهلي والزمالك "إيد واحدة" بسبب عمرو الجنايني .. تفاصيل

محمد فضل يكشف كواليس مكالمته مع الخطيب بشأن عقوبات السوبر .. فيديو

خالد بيومي يفجر مفاجأة بشأن حيثيات عقوبات اتحاد الكرة لـ مباراة السوبر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزهم فريد شوقي وسمير سيف.. الأقصر للسينما الأفريقية يهدي دورته التاسعة لـ 6 مبدعين

نيسان تحتل أقوى المراكز في سباقات Formula E بفريقها e.dams

بـ الزي المدرسي.. طلاب يودعون معلمتهم بالدموع إلى مثواها الأخير في المنوفية.. شاهد