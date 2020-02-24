AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

علماء صينيون يفجرون مفاجأة بشأن مصدر فيروس كورونا المستجد

الإثنين 24/فبراير/2020 - 04:19 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
كشفت دراسة جديدة أجراها علماء صينيين، أن فيروس كورونا المستجد  لم ينشأ في سوق للمأكولات البحرية في مدينة ووهان وسط الصين، كما كان يُعتقد في بادئ الأمر. 

وقال الباحثون وفق ما نقلته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" إن فيروس كورونا تم استيراده من خارج سوق ووهان. 

وتوصل العلماء إلى أن فيروس كورونا الذي انتشر سريعا في سوق الماكولات البحرية بمدينة ووهان الصينية، جاء من الخارج، وليس من داخل السوق. 

وأضافت الدراسة أن السوق المكتظ زاد من انتشار فيروس ساري، وكورونا 2 ونشره في المدينة بأكملها في أوائل ديسمبر الماضي فقط. 

وكانت التقارير قد ذكرت أن مصدر ظهور فيروس كورونا كان من داخل سوق المأكولات البحرية في مدينة ووهان الصينية، منبع هذا الفيروس. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شكوك بتسرب فيروس كورونا الجديد من معمل اختبارات للسارس بالصين

صحيفة تفجر مفاجأة عن مصدر فيروس كورونا القاتل

الصين: مصدر فيروس كورونا الجديد سوق للمأكولات البحرية في ووهان

شاهد.. لقطات من سوق مدينة ووهان.. مصدر تفشي فيروس "كورونا" المميت

أعراض فيروس كورونا الجديد.. و5 طرق للوقاية من الوحش القاتل

3 أمراض تهدد العالم.. تفشي كورونا في 23 دولة.. انتشار إنفلونزا الطيور تهز الصين.. وحمى لاسا تعود من جديد

ترشيحاتنا

مرتضى منصور: الجنايني عاقب شيكابالا ولم يرى ثنائي الأهلي

أخبار الزمالك | اتحاد الكرة يصدم مرتضى منصور.. وهذه عقوبات انسحاب الفريق من الدوري

في ظهرك يا خطيب.. تركي آل الشيخ يعلق على بيان الأهلي ردا على اتحاد الكرة

اجمل دعاء للميت مكتوب قبل أذان الفجر يخفف عنه عذاب القبر ويبدله الجنة

وداعا يا صديقي.. أحمد فهمي ينعي وفاة عمرو فهمي.. شاهد

نوم على شوك وحرمان من الطعام.. أب وأم يتلذذان بتعذيب طفلهما.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتفرموا .. أول صور من حادث طريق المطار بعد وفاة 10 أشخاص

طريقة عمل البسبوسة .. 6 وصفات متنوعة

أبرزهم فريد شوقي وسمير سيف.. الأقصر للسينما الأفريقية يهدي دورته التاسعة لـ 6 مبدعين