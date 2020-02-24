علماء صينيون يفجرون مفاجأة بشأن مصدر فيروس كورونا المستجد

كشفت دراسة جديدة أجراها علماء صينيين، أن فيروس كورونا المستجد لم ينشأ في سوق للمأكولات البحرية في مدينة ووهان وسط الصين، كما كان يُعتقد في بادئ الأمر.





وقال الباحثون وفق ما نقلته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" إن فيروس كورونا تم استيراده من خارج سوق ووهان.





وتوصل العلماء إلى أن فيروس كورون ا الذي انتشر سريعا في سوق الماكولات البحرية بمدينة ووهان الصينية، جاء من الخارج، وليس من داخل السوق.





وأضافت الدراسة أن السوق المكتظ زاد من انتشار فيروس ساري، وكورونا 2 ونشره في المدينة بأكملها في أوائل ديسمبر الماضي فقط.





وكانت التقارير قد ذكرت أن مصدر ظهور فيروس كورونا كان من داخل سوق المأكولات البحرية في مدينة ووهان الصينية، منبع هذا الفيروس.



