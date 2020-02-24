AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

البابا تواضروس يترأس أول قداسات الصوم الكبير

الإثنين 24/فبراير/2020 - 10:59 ص
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
Advertisements
سامح سلام
ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم الاثنين أول قداسات الصوم الكبير من دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، حيث تمم سيامة ٢٥ كاهنا جديدا للخدمة بمختلف الكنائس.

وتلى الكهنة الجديد "التعهد" الخاص بالأباء الكهنة، حيث رددوا التعهد خلف نيافة الأنبا دانيال أسقف كنائس المعادي وسكرتير المجمع المقدس، وعقب ذلك، أكد قداسة البابا تواضروس الثاني أنه مسئولين أمام الله عن تنفيذ كل كلمة في التعهد.

شارك في الصلوات مجموعة من الأباء الأساقفة والكهنة والرهبان والشمامسة والشعب، وسط أجواء من البهجة شملت الجميع.

والكهنة الجدد هم: القس بولا كاهنا على كنيسة السيدة العذراء والشهيد مارجرجس بمدينتى بالقاهرة.

القس صموئيل كاهنا على كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمساكن شيراتون.

القس أنطونيوس كاهنا على كنيسة الشهيد ابو سيفين والأنبا مقار بالتجمع الأول بالقاهرة.

القس ثيؤدور كاهنا على كنيسة السيدة العذراء مريم بالعباسية الشرقية بالقاهرة.

القس رويس كاهنا على كنيسة السيدة العذراء مريم بالعباسية الشرقية بالقاهرة.

القس مينا كاهنا على كنيسة السيدة العذراء مريم بالأميرية.

القس ميخائيل كاهنا على كنيسة دير الملاك البحري بحدائق القبة.

القس أرسانيوس كاهنا على كنيسة الشهيد مارجرجس بمنشية الصدر بالقاهرة.

القس بطرس كاهنا على كنيسة الشهيدة العفيفة دميانة بمنطقة الوايلي بالقاهرة.

القس بولس كاهنا على كنيسة الشهيدة العفيفة دميانة بمنطقة الوايلي بالقاهرة.

القس اندراوس كاهنا على كنيسة الأنبا بيشوى والأنبا كاراس بمدينة النور بالزاوية الحمراء بالقاهرة.

القس دوماديوس كاهنا على السيدة العذراء مريم بالمحلة الكبرى.

القس مينا كاهنا على كنيسة السيدة العذراء مريم بالمحلة الكبرى.

القس بطرس كاهنا عاما على كنائس مدينة المحلة الكبرى.

القس جوناثان كاهنا على كنيسة الأنبا بيشوى والأنبا شنودة بملبورن أستراليا.

القس بقطر كاهنا عاما على كنائس القاهرة.

القس فيلبس كاهنا عاما للكرازة في أفريقيا.

القس رافائيل كاهنا عاما للكرازة في أفريقيا.

القس دانيال كاهنا عاما للكرازة في أفريقيا.

القس مايكل كاهنا عاما للكرازة في أفريقيا.

القس مينا كاهنا عاما للكرازة في أفريقيا.

القس بيشوي كاهنا عاما للكرازة في أفريقيا.

القس إسحق كاهنا عاما للكرازة في أفريقيا.

القس كيرلس كاهنا عاما للكرازة.

القس بطرس كاهنا عاما للكرازة.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، الاثنين، الصوم الكبير والذى يستمر لمدة 55 يوما، ويطلق على الأسبوع الأخير من الصوم "أسبوع الآلام" والذى ينتهى بعيد القيامة المجيد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بطريرك الروم الأرثوذكس يترأس قداس الميلاد بالمقر البطريركي الأربعاء

البابا تواضروس الثاني يدشن كنيسة الشهيد أبو فام في طما

البابا تواضروس الثاني يدشن 3 كنائس بكاتدرائية أبو فام بطما

تحركات كنسية.. البابا تواضروس الثاني يفتتح كاتدرائية أبو فام الجندي.. ويزور إيبارشية طما بسوهاج

البابا تواضروس يزور دير العذراء بجبل أخميم ..صور

البابا تواضروس يستقبل راهبات دير السيدة العذراء والملاك ميخائيل بكوينزلاند بأستراليا

ترشيحاتنا

الحاصل على ذهبية بطولة أبوجا: مصر من الدول المصنفة عالميأ فى رفع الأثقال..فيديو

دعاء تيسير الزواج.. للبنات يسهل لك الأمور ويرزقك الله بالزوج الصالح

تصل لدرجة السيول..الأرصاد الجوية تحذر من الأمطار الغزيرة خلال الساعات القادمة.. فيديو

بعد قليل.. الحكم على 304 متهمين من حركة حسم فى محاولة اغتيال النائب العام المساعد

بملابس عصرية.. طليقة ماجد المصرى تتحدى البرد بهذه الإطلالة

تريند الفن .. ضربة جديدة لـ حمو بيكا .. ارتباط أحمد العوضى وياسمين عبد العزيز.. باسم سمرة يقصف جبهة محمد رمضان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم وجود أطفالها معها.. سيدة تفقد الوعي على متن طائرة بسبب الكحول

أسعار سيتروين citroen اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

تعرف على سعر فستان نانسي عجرم فى The Voice Kids