البابا تواضروس يترأس أول قداسات الصوم الكبير

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم الاثنين أول قداسات الصوم الكبير من دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، حيث تمم سيامة ٢٥ كاهنا جديدا للخدمة بمختلف الكنائس.





وتلى الكهنة الجديد "التعهد" الخاص بالأباء الكهنة، حيث رددوا التعهد خلف نيافة الأنبا دانيال أسقف كنائس المعادي وسكرتير المجمع المقدس، وعقب ذلك، أكد قداسة البابا تواضروس الثاني أنه مسئولين أمام الله عن تنفيذ كل كلمة في التعهد.





شارك في الصلوات مجموعة من الأباء الأساقفة والكهنة والرهبان والشمامسة والشعب، وسط أجواء من البهجة شملت الجميع.





والكهنة الجدد هم: القس بولا كاهنا على كنيسة السيدة العذراء والشهيد مارجرجس بمدينتى بالقاهرة.





القس صموئيل كاهنا على كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمساكن شيراتون.





القس أنطونيوس كاهنا على كنيسة الشهيد ابو سيفين والأنبا مقار بالتجمع الأول بالقاهرة.





القس ثيؤدور كاهنا على كنيسة السيدة العذراء مريم بالعباسية الشرقية بالقاهرة.





القس رويس كاهنا على كنيسة السيدة العذراء مريم بالعباسية الشرقية بالقاهرة.





القس مينا كاهنا على كنيسة السيدة العذراء مريم بالأميرية.





القس ميخائيل كاهنا على كنيسة دير الملاك البحري بحدائق القبة.





القس أرسانيوس كاهنا على كنيسة الشهيد مارجرجس بمنشية الصدر بالقاهرة.





القس بطرس كاهنا على كنيسة الشهيدة العفيفة دميانة بمنطقة الوايلي بالقاهرة.





القس بولس كاهنا على كنيسة الشهيدة العفيفة دميانة بمنطقة الوايلي بالقاهرة.





القس اندراوس كاهنا على كنيسة الأنبا بيشوى والأنبا كاراس بمدينة النور بالزاوية الحمراء بالقاهرة.





القس دوماديوس كاهنا على السيدة العذراء مريم بالمحلة الكبرى.





القس مينا كاهنا على كنيسة السيدة العذراء مريم بالمحلة الكبرى.





القس بطرس كاهنا عاما على كنائس مدينة المحلة الكبرى.





القس جوناثان كاهنا على كنيسة الأنبا بيشوى والأنبا شنودة بملبورن أستراليا.





القس بقطر كاهنا عاما على كنائس القاهرة.





القس فيلبس كاهنا عاما للكرازة في أفريقيا.





القس رافائيل كاهنا عاما للكرازة في أفريقيا.





القس دانيال كاهنا عاما للكرازة في أفريقيا.





القس مايكل كاهنا عاما للكرازة في أفريقيا.





القس مينا كاهنا عاما للكرازة في أفريقيا.





القس بيشوي كاهنا عاما للكرازة في أفريقيا.





القس إسحق كاهنا عاما للكرازة في أفريقيا.





القس كيرلس كاهنا عاما للكرازة.





القس بطرس كاهنا عاما للكرازة.





وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، الاثنين، الصوم الكبير والذى يستمر لمدة 55 يوما، ويطلق على الأسبوع الأخير من الصوم "أسبوع الآلام" والذى ينتهى بعيد القيامة المجيد.