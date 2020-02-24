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اقتصاد

غدا.. التموين تعلن عن فرص استثمارية لإقامة مناطق لوجستية وأسواق تجارية كبرى

الإثنين 24/فبراير/2020 - 11:03 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
يعقد جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين غدا، الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا للإعلان والترويج عن فرص استثمارية فى العديد من المحافظات لإقامة مناطق لوجستية وأسواق تجارية كبرى وسلاسل تجارية بالعديد من المناطق المختلفة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن توفير واتاحة المنتجات والسلع الغذائية فى مختلف المحافظات بجانب تكوين وتأمين مخزون إستراتيجى من السلع الأساسية يكفى لعدة أشهر، وذلك تحت رعاية الدكتور على المصيحلى وزير التموين والتجارة الداخلية وبحضور الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
  
ويشهد اللقاء حضور الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وكبار المستثمرين فى المجالات المختلفة، وسيتم استعراض الفرص الاستثمارية التي طرحها الجهاز بغرض الترويج لها وبهدف إنشاء مناطق لوجستية وأسواق تجارية وسلاسل تجارية كبرى مما سينعكس على توفير السلع وتقليل حلقات التداول والحد من هدر المنتجات وبالتالى ستنعكس على انخفاض الأسعار لصالح المستهلك وكذلك توفير فرص عمل لشباب الخريجين.

وكان الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، قد أكد أنه قبل عامين كان لا يوجد أى منطقة لوجستية أو تجارية على مستوى الجمهورية، فى حين قامت وزارة التموين ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية بإنشاء مناطق لوجستية وتجارية فى 11 محافظة حتى الآن، بمساحة 368 فدانا وبإجمالى استثمارات تقدر بـ 49 مليار جنيه وتوفر هذه المناطق حوالى 400 ألف فرصة عمل لافتا إلى أنه تم تغطية ما يقرب من 42% من المحافطات حتى الآن فى إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية ومحافظات الصعيد تولى اهتماما من هذه المناطق، وكذلك محافظات الدلتا وقريبا سيتم أيضا إنشاء مناطق تجارية فى المحافطات المختلفة.

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